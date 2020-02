Note 10 e iPhone XR nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Vi abbiamo già presentato quelle che sono le offerte del giorno Amazon e quelle relative alla proposta di eBay e, come ormai da consuetudine quotidiana, è ora arrivato il turno di MediaWorld che, dopo aver archiviato, giusto ieri, le ottime offerte dei “Mega Sconti”, torna oggi a proporre tanti ottimi prodotti a prezzi davvero concorrenziali per i suoi “Solo per oggi”, ovvero di quelle offerte della durata di sole 24 ore, che tuttavia negli ultimi mesi ci hanno letteralmente stregati grazie ad una scontistica di tutto rispetto, che ha già offerto in sconto a prezzi più che ragionevoli, smartphone, smart TV e tantissimi elettrodomestici di uso comune.

Per quel che riguarda la giornata di oggi, a catturare la nostra attenzione è stato certamente l’ancora ottimo Samsung Galaxy Note 10, ovvero uno tra più apprezzati dispositivi del 2019, in vendita per poche ore a soli 679,00€ in virtù dei canonici 979,00€: sostanzialmente un prezzo davvero eccezionale!

Del resto, stiamo parlando di un dispositivo ottimo, ancora oggi estremamente competitivo dal punto di vista tecnico, in primis grazie ad un pannello Dynamic AMOLED da 6,3″, con colori nitidi e neri molto profondi, e con una resa complessiva davvero sopra la media per quanto concerne l’attuale offerta del mercato. Inoltre, non va assolutamente sottovalutata la presenza della S-Pen, ovvero la nuova generazione del pennino ormai tipicamente accoppiato con la serie Note, e che Samsung sembra essere riuscita a migliore ulteriormente: l’applicazione S-Note consente nei Note 10 di creare note rapide ed esportarle in differenti formati, ed è inoltre possibile, grazie ad essa, controllare da remoto l’intero software fotografico (zoom compreso). Ma, fidatevi, siamo solo all’inizio: 8 Gigabyte di RAM, processore a 7 nanometri, camera di vapore per la dissipazione del calore, modalità Game Booster che spinge SoC e memorie al massimo clock (così da ottenere le massime prestazioni con i videogiochi), audio stereo equalizzato AKG, certificazione IP68, sensore biometrico integrato direttamente nello schermo e tripla fotocamera posteriore completano il quadro di quello che è uno smartphone perfetto per qualunque esigenza, di svago o lavorativa, con in più l’ormai consolidata garanzia di qualità Samsung, ancora stabile tra i leader del mercato globale nonostante l’agguerrita concorrenza dei brand cinesi. Un prodotto ottimo che, venduto oggi da MediaWorld ad appena 679,00€ ha, in tutto e per tutto, l’aspetto di un acquisto obbligatorio!

Ovviamente le offerte non si limitano all’ottimo Note 10 e, come sempre, il nostro consiglio è quello di fiondarvi sulla pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter spulciare tutte, ma proprio tutte le offerte ancora disponibili. Dal canto nostro, abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori e più interessanti, così da potervi aiutare nella selezione delle migliori offerte disponibili, tuttavia le promozioni sono così tante, ed è tale il rischio che molti prodotti vadano esauriti prima del tempo, che vi consigliamo di affrettarvi a consultare l’intero catalogo, disponibili anche cliccando sul banner soprastante.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra selezione di offerte, in questa vigilia di San Valentino vogliamo invitarvi ancora una volta, a consultare la nostra pagina dedicata alla festa degli innamorati, dove troverete tanti spunti e idee regalo da regalare alla vostra lei o al vostro lui. I nostri articoli di San Valentino sono già disponibili, e non dovrete far altro che visitare la pagina dedicata alla ricorrenza, consultabile anche cliccando sul banner sottostante. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!