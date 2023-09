Siete alla ricerca di un servizio di abbonamento in streaming che sia fatto su misura per i vostri gusti ed esigenze? In tal caso sarete felici di sapere che NOW ha rinnovato completamente la sua offerta, offrendo nuovi piani ancora più accessibili e personalizzabili!

Tra le novità principali, infatti, ci sono l‘introduzione di piani con pubblicità, disponibili, ovviamente, a un prezzo più vantaggioso rispetto a quelli Premium. A prescindere dal fatto che siate interessati al pass sport, a quello intrattenimento o a quello cinematografico, dunque, troverete quello che più fa al caso vostro.

NOW, chi dovrebbe abbonarsi?

NOW si differenzia dagli altri servizi di streaming in abbonamento per la presenza di diversi pass, pensati appositamente per andare incontro a gusti differenti. Per esempio, se siete amanti dello sport sarà il Pass Sport a fare il caso vostro, dato che vi permetterà di vedere le coppe europee UEFA, le migliori partite della Serie A TIM, oltre a Formula 1, MotoGP, Tennis Basket e tanto altro.

Gli amanti del cinema, invece, grazie ai due pass dedicati troveranno un ampio catalogo di film e serie tv italiane e internazionali, con tanto di programmi in diretta. Se siete fan di X-Factor, infatti, potrete godervi la nuova stagione iniziata da poche settimane, guardandola comodamente dal vostro computer, smartphone o smart TV tramite l’app che ora è stata migliorata, diventando disponibile su tutti i TV con sistema operativo Android e su Google Chromecast.

Tornando a parlare dei prezzi, NOW non è mai stato così conveniente: potrete scegliere se optare per i piani Premium, che vi consentono di vedere i vostri contenuti preferiti su 2 dispositivi in contemporanea, senza pubblicità sui contenuti on demand e con l’audio immersivo Dolby Digital 5.1. In alternativa, se volete risparmiare per tutti i pass ora è disponibile la nuova offerta con pubblicità, che ha, ovviamente, un prezzo più basso di qualche euro al mese.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina NOW dedicata alle offerte, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e scegliere il pass che più fa al caso vostro. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!