NOW TV porta l’inverno a Milano con la campagna dedicata a Game Of Thrones

L'inverno sta arrivando. Quantomeno a Milano. NOW TV, il servizio di streaming d Sky, ha infatti portato nel capoluogo meneghino i protagonisti della popolare produzione HBO per celebrare l'imminente debutto dell'ultima stagione.

NOW TV, il servizio in streaming di Sky, ha deciso di celebrare l’ultima e attesissima stagione de Il Trono di Spade con una serie di iniziative di comunicazione urbana nella città di Milano: 320 pensiline di autobus allestite a tema, più di 90 schermi digitali, Metro Duomo completamente brandizzata, 4 pensiline e tram decorati, 6 Maxi Ledwall da Eataly, una Vela Digitale in Piazza Gae Aulenti, 232 schermi in tutte le metro della città e un’affissione sul naviglio grande di 410 metri quadri, sono solo alcuni dei numeri e delle iniziative di una grande operazione di comunicazione.

Come sappiamo il primo episodio dell’ultima stagione de Il Trono di Spade esordirà nella notte fra il 14 e il 15 aprile – in contemporanea con gli Stati Uniti – in streaming su NOW TV e su Sky Atlantic, da alcuni giorni Milano è già stata invasa dai protagonisti della Serie.

La massiccia campagna di comunicazione urbana di NOW TV alterna affissioni standard, circuiti di arredo cittadino, schermi digitali ad alta definizione, tram decorati integralmente e photo opportunities. A Largo Cairoli, Largo La Foppa, Piazzale Marengo e a Foro Bonaparte 4 pensiline di tram saranno allestite con immagini di un vero Trono, come quello tanto ambito nella Serie.

La vasta campagna di comunicazione infine on sarà svolta esclusivamente a livello locale ma coinvolgerà anche tutti i fan con un sondaggio online sul sito dedicato, in cui sarà possibile votare il personaggio più amato sul sito dedicato, in una sorta di “toto trono” come quello che del resto in rete impazza già da mesi tra i fan.