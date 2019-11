Now TV Smart Stick adesso supporta anche l’app di Netflix

Now TV Smart Stick da oggi offre anche l’app Netflix. In pratica il dispositivo che consente di trasformare una televisione in Smart TV ospita fra le sue app anche quella della nota piattaforma streaming statunitense. È sufficiente disporre di un abbonamento a Netflix per potrei fruire di ogni contenuto del suo portfolio.

“Inserendo il proprio account Netflix direttamente dall’interfaccia di Now TV Smart Stick sarà possibile entrare nell’app di Netflix: basta infatti inserire le credenziali all’interno dell’app di Netflix sulla Stick. E chi non ha ancora un account Netflix, può attivare il proprio abbonamento a Netflix direttamente tramite la Stick di Now TV”, spiega Now TV. Insomma, tramite un unico dispositivo si potranno alternare le serate di X Factor magari con gli episodi di Stranger Things.

Da ricordare che Now TV, il servizio streaming video di Sky, accessibile tramite Smart Stick, Smart TV, PC, console e altri dispositivi, propone serie TV, film, intrattenimento e contenuti live. La v nello specifico misura solo 8 cm, ha bisogno di una connessione Internet Wi-Fi per funzionare e si connette tramite la porta HDMI. L’alimentazione è tramite porta USB.

La schermata principale è composta da quattro voci: Top Picks, Home, App e Impostazioni. Top Picks consente di accedere direttamente alle novità principali, ed è adatto a chi vuole scegliere subito quale Serie TV o film vedere. Home mostra tutti i contenuti organizzati per categoria. App mostra le app disponibili (appunto Netflix, Youtube, etc.). Impostazioni consentire di stabilire parametri di configurazione.

Il prezzo della Smart Stick è di 29,99 euro e comprende un ticket a scelta tra cinema, serie TV e intrattenimento per tre mesi, oppure il ticket sport per un mese in Super HD.