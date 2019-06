Now TV super offerta WOW: cinema e serie TV a 3 euro per il primo mese

Now TV ha lanciato l'offerta WOW, una promozione che offre due pacchetti, Cinema e Opzione+ oppure Serie TV, intrattenimento e Opzione+ al costo di soli 3 euro per il primo mese.

Serie TV, film e intrattenimento non vi bastano mai? Now TV da oggi e fino al prossimo 30 giugno ha la promozione che fa per voi: con offerta WOW infatti sarà possibile scegliere tra due pacchetti, Cinema e Opzione+ oppure Serie TV, intrattenimento e Opzione+ al costo di soli 3 euro per il primo mese anziché rispettivamente 12,98 e 17,98 euro. Dal secondo mese il primo costerà 9,99 euro al mese, mentre il secondo pacchetto passerà a 14,99 euro.

In entrambi i casi l’Opzione+, che consente di guardare i programmi in alta risoluzione e su due dispositivi contemporaneamente, è interamente scontata, salvo variazioni al prezzo di listino e/o aumento IVA.

L’offerta è riservata a nuovi clienti NOW TV o a clienti già registrati a NOW TV ma che non abbiano Ticket attivi, è sottoscrivibile solo una volta e non cumulabile con altre promozioni. Interessante la possibilità di disdire quando si preferisce. L’offerta infatti si rinnova automaticamente ma entro 24 ore dalla scadenza del periodo di visione l’utente può disattivare il rinnovo automatico direttamente dalla propria area personale.

Nel caso di disattivazione dei Ticket, la visione dei relativi programmi è garantita fino alla scadenza del periodo di visione già prepagata. Va ricordato però che, in caso di variazioni alla composizione dell’offerta, i Ticket scelti e l’Opzione+ si rinnoveranno al prezzo di listino in vigore.

In particolare ogni singolo Ticket (Cinema, Serie TV o Intrattenimento) costa 9,99 euro al mese, due Ticket a scelta hanno un prezzo di 14,99 euro al mese, mentre per avere tutti e tre è necessario pagare 19,99 euro al mese. Il Ticket Sport invece ha un costo di 29.99 euro al mese, ma esiste anche la possibilità di sottoscrivere singoli pass, della durata di un solo giorno (7,99 euro) o una settimana (14,99 euro). L’Opzione+ infine ha un prezzo di 2,99 euro al mese.

» Potete attivare una della offerte WOW da questa pagina

