Siete appassionati di cinema, reality show e serie TV iconiche e stavate aspettando il momento giusto per provare NOW? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire l’occasione di avere un mese di cinema e intrattenimento a solo 1€!

Il prezzo standard del pacchetto NOW che include cinema e entertainment ha un costo base di 7,99€ al mese, per cui l’offerta è davvero vantaggiosissima. Inoltre, teniamo a sottolineare che si tratta di una promozione unica e irripetibile riservata ai nuovi clienti, per cui vi consigliamo vivamente di non farvela sfuggire, soprattutto perché avete tempo solo fino al 30 giugno. Non perdetevi il grande arrivo del sequel di Sex and The City, And Just Like That…, e molte altre serie TV internazionali!

Aderire a questa offerta unica e irripetibile è davvero molto semplice: vi basterà andare sul sito di NOW TV e selezionare il primo pacchetto sulla sinistra, “Cinema & Entertainment”. I film, le serie TV e i reality italiani e internazionali più attesi e acclamati saranno così vostri alla cifra irrisoria di 1€.

Il Pass Entertainment include tutte le serie TV e gli show di Sky: troverete quindi docufilm come quello su Lady Gaga e reality come Bruno Barbieri – 4 Hotel, ma anche documentari naturalistici, serie true crime e serie televisive ormai leggendarie come Sex and the City e l’attesissimo seguito And Just Like That…, disponibile dal 23 giugno.

Il Pass Cinema vi darà accesso a oltre 1.000 film appartenenti al catalogo di Sky Cinema. Qui troverete film di ogni genere per fare felici tutti i membri della vostra famiglia: si passa infatti dalle saghe di Fast and Furious e Transformers a film di animazione, commedie, gialli, thriller e produzioni originali Sky.

Va infine sottolineato che alla modica cifra di solo 1€ per il primo mese potrete godervi tutti i contenuti compresi nell’offerta in alta definizione. Inoltre, potrete guardare ciò che vorrete anche su 2 schermi in contemporanea. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per provare l’intrattenimento di NOW a un prezzo così vantaggioso. Vi ricordiamo che la promo è valida solo per i nuovi clienti e che avete tempo solo fino al 30 giugno.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina NOW dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di fare in fretta, prima che la promozione termini.

