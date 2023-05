State cercando una serratura smart che vi assicuri la massima sicurezza in casa e che sia tra i modelli più validi sul mercato? Il nostro consiglio, in tal caso, è di non farvi scappare lo sconto del 25% disponibile sulla serratura Nuki SmartLock. Stiamo parlando di un meccanismo automatico che consente l’apertura o la chiusura di una porta a distanza, senza l’utilizzo di una chiave fisica.

Lo sblocco del modello avviene mediante il riconoscimento di credenziali temporanee o permanenti in possesso dell’utilizzatore, per questo si tratta di una delle soluzioni anti-effrazioni più interessanti. Al momento, dunque, potrete acquistare la Nuki SmartLock 3.0 Pro ad appena 209,00€ invece di 279,00€, un costo davvero conveniente. Inoltre, potrete rateizzarlo

La serratura Nuki Smart Lock 3.0 Pro rende il vostro smartphone una chiave intelligente con accesso remoto integrato e una batteria potente. Il modello è dotato di un modulo Wi-Fi integrato che consente di controllare la porta da remoto e assegnare permessi di accesso sicuri a membri della famiglia o amici stretti.

Inoltre, per la massima comodità, gode della funzione auto-unlock ovvero un’apertura automatica quando ci si avvicina alla porta senza bisogno di tirare fuori lo smartphone. L’ideale quando si rientra a casa con buste della spesa e acquisti vari! Ovviamente, potrete combinare la serratura digitale ai vostri altri servizi smart home come Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home, in modo tale da avere la possibilità di sfruttare i comandi vocali oltre all’app per smartphone.

Altrettanto importante, le comunicazioni della serratura avvengono in modalità cifrata! Gli standard garantiti da Nuki sono al livello dell’online banking e confermati da enti certificatori indipendenti, per cui potrete essere più che sicuri in casa vostra. Ultima, ma non per importanza, il dispositivo si monta in soli 3 minuti sul lato interno della porta senza viti o forature e non è identificabile dall’esterno!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

