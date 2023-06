Jackery ha lanciato la sua nuova serie di generatori solari con il Jackery 2000 Plus, una power station modulare che offre una capacità fino a 12 kWh. Presentato all’Intersolar Europe 23 di Monaco, questo generatore solare innovativo offre una potenza di uscita di 3000 watt e una capacità di 2042 watt ora.

La caratteristica distintiva del Jackery 2000 Plus è la sua opzione di espansione modulare. Gli utenti possono gradualmente ampliare la capacità della power station fino a 12 kWh aggiungendo fino a cinque batterie da 2 kWh ciascuna (oltre a quella di base). Ciò permette agli utenti di personalizzare il sistema di alimentazione in base alle proprie esigenze energetiche.

La ricarica rapida è un altro punto forte del Jackery 2000 Plus. Con una normale linea a 220 Volte bastano meno di due ore, che diventano due ore piene usando sei pannelli solari Jackery SolarSaga 200W. Inoltre, le batterie da 2 kWh possono essere caricate in parallelo utilizzando fino a sei pannelli solari. È anche possibile ricaricare le batterie tramite la power station stessa quando viene collegata a una presa o alla connessione da 12 volt dell’auto.

Il sistema di gestione intelligente della batteria (BMS) e gli algoritmi di ricarica graduati con velocità variabile garantiscono una maggiore sicurezza e prolungano la durata delle batterie fino al 50%. L’Explorer 2000 Plus è estremamente durevole, con una durata di oltre 10 anni con un utilizzo quotidiano.

Jackery 2000

I moduli solari SolarSaga 200W sono inclusi gratuitamente con l’acquisto nei primi sette giorni. Questi moduli sono impermeabili e resistenti alle intemperie e utilizzano la tecnologia IBC con celle solari di tipo N per garantire un’efficienza del 25%.

La power station Explorer 2000 Plus offre otto porte per la connessione di dispositivi elettronici, tra cui prese CA, porte USB-A e USB-C e una presa a 12 volt. La sua mobilità è garantita da due ruote e una maniglia retrattile in alluminio.

Il nuovo modello sarà disponibile dal 14 giugno 2023 sul sito Jackery Italia e su Amazon, sia come power station singola che in diverse combinazioni con pannelli solari e batterie d’espansione. Il prezzo consigliato per l’Explorer 2000 Plus è di 2.299 Euro, mentre il prezzo per una batteria d’espansione è di 1.599 Euro. Saranno disponibili anche kit che includono la power station e le batterie d’espansione a prezzi ridotti.