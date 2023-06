C’è una nuova tecnica sperimentale, che un giorno potrebbe consentire agli esseri umani di viaggiare verso stelle lontane in “animazione sospesa”, quindi senza preoccuparsi di invecchiare durante il viaggio. Un sogno che, se possibile, renderebbe un po’ meno fantasiosa l’idea di raggiungere altri sistemi stellari, anche viaggiando a velocità (molto) inferiori a quella della luce.

La tecnica consiste nell’indurre uno stato chiamato torpore, in cui il metabolismo del corpo rallenta a una frazione del suo tasso normale, e la temperatura si abbassa drasticamente. Questo permette al corpo di sopravvivere per lunghi periodi di tempo senza cibo o acqua. Lo stato del torpore esiste in natura, e ora si sta cercando di riprodurlo artificialmente.

L’ultimo studio, racconta Business Insider, ha dimostrato che i ricercatori sono stati in grado di indurre il torpore nei topi e nei ratti utilizzando onde ultrasoniche mirate a una parte precisa del cervello degli animali. Un risultato notevole perché queste specie non entrano naturalmente in questo stato.

L’animazione sospesa potrebbe essere utile anche senza lasciare la Terra, trovando un’applicazione in campo medico nel trattamento di pazienti a rischio mortale, come ha spiegato Hong Chen, professore di ingegneria biomedica alla Washington University. Per gli astronauti, uno speciale elmetto potrebbe servire per indurre il torpore. Negli esperimenti, infatti, si è usato uno speciale elmetto, per stimolare il cervello tramite onde ultrasoniche.

L’applicazione dell’animazione sospesa ai viaggi spaziali avrebbe senso anche per un tragitto “corto” come quello verso Marte. Un viaggio che in teoria dura 16 mesi, ma sono comunque 16 mesi nello spazio.Gli astronauti sono esposti a radiazioni, microgravità e altri rischi che possono danneggiare il loro corpo. L’animazione sospesa potrebbe aiutare a proteggere gli uomini e le donne in volo, riducendo il loro tasso metabolico e rendendoli meno suscettibili ai danni.

L’importante è essere molto cauti nel caso il computer ti svegli prima del previsto perché ha ricevuto una chiamata di soccorso. Sappiamo come va a finire in certi casi, no?