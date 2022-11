Come vi stiamo raccontando in queste ore, tramite la nostra ricchissima rassegna dedicata, sono davvero moltissime le offerte che Amazon sta diffondendo in queste ore per il suo primo giorno di Black Friday 2022 e, ovviamente, tra le varie è arrivato il momento di parlare anche dei sempre apprezzatissimi dispositivi Amazon Echo, ovvero di quei prodotti smart che, di fatto, hanno dato il via all’ascesa dell’internet of things, oltre che dei sistemi domestici intelligenti.

L’indiscusso protagonista di oggi, in tal senso, è lo splendido Amazon Echo Dot di quinta generazione, ovvero il recente modello del 2022 che, grazie alle ottime offerte del Black Friday Amazon 2022, è oggi scontato ad appena 24,99€, contro i 59,99€ del prezzo originale, e dunque scontato addirittura del 58%!

Un prezzo davvero niente male, specie se si considera che parliamo dell’edizione del 2022, di molto diversa dal più classico Echo Dot 3 (che pure è in sconto, per altro ad appena 17,99€!), e forte di un design sferico rinnovato e bellissimo che, oltre a rendere il dispositivo più moderno ed accattivante, permette anche una migliore diffusione del suono, per un’esperienza acustica migliorata e coinvolgente.

Echo Dot 5, in sostanza, è uno smart speaker intelligente e funzionale, con un profilo acustico di ottima qualità e che, in tal senso, può tornare utile in connessione a servizi di streaming musicale come Spotify o Amazon Music, o anche come comodo assistente per coordinare le attività quotidiane, dagli appuntamenti alle liste della spesa, viste le ottime funzioni integrate di Alexa che, anzi, sono il punto di forza della gamma Echo Dot..

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che i prodotti in sconto vadano esauriti. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

