Il numero di creatori iscritti a OnlyFans è aumentato di circa il 40% l’anno scorso, portando il totale a oltre 3 milioni per la piattaforma di abbonamento che presenta principalmente contenuti per adulti.

“Abbiamo notato un’enorme crescita di creatori e di fan che si uniscono alla piattaforma e attribuiamo ciò al fatto che OnlyFans è un’azienda molto globale, siamo presenti in oltre 100 paesi”, ha dichiarato il CEO Ami Gan al Web Summit a Rio de Janeiro la settimana scorsa. L’azienda ora punta ad incrementare i numeri, e quindi i profitti, nelle Americhe e in Australia. “Stiamo cercando la crescita per l’azienda e l’America Latina ne è una parte enorme”, ha commentato Gan. “Stiamo constatando che l’America Latina è una regione di enorme crescita per noi e vediamo l’opportunità per i creatori di ottenere visibilità su un pubblico globale”.

Gan ha precisato che OnlyFans, che ha avuto ricavi di quasi 1 miliardo di dollari nel 2021, ha identificato anche l’Australia e alcune parti dell’Europa come regioni di crescita. Il proprietario di OnlyFans, Leo Radvinsky, ha guadagnato più di 500 milioni di dollari dalla piattaforma dal 2020. Ha preso il controllo della sua azienda madre, Fenix International, nel 2018 per una somma non divulgata due anni dopo la sua fondazione dall’imprenditore britannico Tim Stokely. Gan, che è entrata in azienda nel 2020, era stata responsabile marketing prima di essere nominata CEO alla fine del 2021 quando Stokely ha venduto la sua quota e ha lasciato l’azienda.