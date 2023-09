Il gigante cinese Goldwind ha stabilito un nuovo record mondiale per la generazione di elettricità da parte di una singola turbina eolica in un periodo di 24 ore. La turbina si chiama GWH252-16MW ed il risultato da record è stato raggiunto grazie a un tifone.

Questa straordinaria turbina eolica presenta dimensioni impressionanti. Il diametro del rotore è di 252 metri, con un’area spazzata di circa 50.000 metri quadrati, equivalente a sette campi da calcio standard. L’altezza del mozzo della turbina raggiunge i 146 metri, pari a un edificio alto quanto un grattacielo di 50 piani.

La turbina da 16MW è stata installata nel mese di giugno presso il parco eolico offshore di Zhangpu Liuao Phase 2 nella provincia del Fujian, nel sud-est della Cina, ed è entrata in funzione il 19 luglio. La China Three Gorges (CTG), l’azienda di proprietà statale, è responsabile dello sviluppo e della costruzione di Zhangpu Liuao Phase 2.

Il 1 settembre, la turbina da 16 MW ha sfidato venti con velocità di circa 85 km/h e raffiche di picco di 23,56 metri al secondo, affrontando il tifone Haikui, secondo quanto riportato dalla CTG.

Ciò che rende questa turbina così unica è la sua intelligenza. Mentre le tradizionali turbine eoliche bloccano automaticamente le pale per evitare il sovraccarico quando la velocità del vento supera i 25 metri al secondo, questa unità intelligente è in grado di regolare le sue pale in tempo reale, continuando a generare elettricità.

Il risultato eccezionale è stato una produzione di 384,1 megawatt-ora in sole 24 ore, sufficiente per alimentare quasi 170.000 abitazioni. Questo segna un nuovo record mondiale per una singola turbina eolica in un periodo di un giorno. Il precedente record mondiale per lo stesso periodo è stato stabilito solo a metà agosto, quando il prototipo V236-15.0 MW del gigante danese Vestas ha prodotto 363 megawatt-ora di energia.

Questo risultato eccezionale dimostra il potenziale delle tecnologie eoliche avanzate. La GWH252-16MW di Goldwind è una testimonianza tangibile del progresso continuo nell’energia eolica offshore e della sua capacità di alimentare comunità intere con energia pulita e sostenibile.