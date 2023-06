State pensando di acquistare una scopa elettrica senza fili per garantire la massima pulizia della vostra casa, ma non volete aspettare il Prime Day 2023? Allora non potete assolutamente perdervi questa offerta di Samsung, che oggi vi propone l’eccezionale BESPOKE Jet AI, la prima scopa elettrica con Intelligenza Artificiale certificata UL, con uno sconto di ben 200€. L’offerta fa precipitare il prezzo da 1.249,00 € ad appena 1.049,00€, un risparmio davvero considerevole, considerata l’ottima qualità di questo modello ultramoderno.

Per usufruire dello sconto vi basterà applicare al carrello il coupon BESPOKE200. In più, registrando il vostro acquisto su Samsung Members entro il 9 agosto riceverete in omaggio il robot Jet Bot+, che da solo vale 499,00€. Potrete anche scegliere di pagare l’intero importo in comode rate mensili. Sottolineiamo che l’offerta vale solo fino al 9 luglio, per cui vi consigliamo vivamente di non farvela sfuggire!

Il motore HexaJet dell’eccezionale BESPOKE Jet AI è capace di generare un’incredibile potenza di aspirazione fino a 280 W, per pulire ogni tipo di superficie in modo efficiente. Il filtro d’aria multi-ciclonico intrappola anche gli allergeni, i peli di animali e le particelle di polvere più sottili, mentre la batteria a lunga durata offre un’autonomia fino a 100 minuti, garantendovi il tempo necessario per pulire tutta la casa.

Grazie alla modalità AI, l’eccezionale BESPOKE Jet AI è in grado di riconoscere e classificare diversi tipi di pavimento. Otterrete le stesse prestazioni di pulizia della modalità Mid, riducendo al contempo il consumo della batteria del 14%. Il massimo dell’igiene è garantito dalla spazzola Active Dual, che con il morbido rullo raccoglie la polvere dalle superfici più dure, mentre le sue setole di gomma e nylon rimuovono i peli di animali e puliscono a fondo i tappeti.

Svuotare e ricaricare la vostra nuova scopa elettrica sarà facile, veloce e igienico, grazie all’All-in-One Clean Station: basta posizionare la scopa nella base di ricarica, premere un pulsante e il contenuto verrà svuotato all’interno della Clean Station mentre la scopa si ricarica. Nella confezione troverete anche due batterie: quella a elevata capacità è perfetta per le pulizie approfondite che richiedono più tempo, mentre la batteria più piccola, essendo anche più leggera, è indicata per le pulizie di tutti i giorni.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Samsung dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

N.B. Ricorda di inserire il coupon BESPOKE200 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

