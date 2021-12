Nuvei e Visa insieme per carte di debito crypto-friendly

Attraverso la sua controllata Simplex, Nuvei continua a utilizzare la sua Visa Principal Membership e la licenza EMI per consentire alle aziende partner di spendere criptovalute dove Visa è accettato. Philip Fayer, presidente e CEO di Nuvei afferma che il rilascio delle carte è una pietra miliare importante per l’azienda e i suoi utenti.

La carta di debito Visa è una risorsa enorme per i nostri partner e i loro utenti, consentendo la spesa immediata e senza soluzione di continuità dei guadagni crittografici. Fayer ha anche sottolineato che con il programma, Visa svolge un ruolo molto importante nella crescita dell’industria crittografica. Ha detto che questo sta “colmando il divario tra finanza tradizionale e cripto”.

Anche Nikola Plecas, Crypto Solutions Director for Europe di Visa, ha espresso il suo entusiasmo per questo nuovo sviluppo. Secondo Plecas,lLa consapevolezza delle criptovalute è aumentata in modo significativo tra i consumatori di tutta Europa, con conseguente aumento dell’adozione man mano che più persone cercano di accedere alle criptovalute.

Ha espresso la sua gioia di far parte del progetto mentre approfondiva il rapporto della loro azienda con Nuvei. Nimrod Lehavi, CEO di Simplex, ha anche affermato che le carte Visa sono state realizzate su misura per lo spazio crittografico, pur soddisfacendo gli standard globali di conformità. Secondo lui, “il programma di carte Visa ha già visto un enorme successo in tutta Europa e nel Regno Unito”.