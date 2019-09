Offerta Echo Dot | Acquista 2 o più Echo Dot e ricevine 1 gratis!

Offerta Echo Dot: acquistando 2 o più dispositivi Echo Dot ne riceverete 1 gratis, vi basterà utilizzare un codice sconto durante la procedura d'acquisto.

Nuova promozione attiva su Amazon per l’acquisto dell’Echo Dot. In questo caso non si tratta di uno sconto vero e proprio ma una specie di 2×1, praticamente se acquistate 2 o più dispositivi Echo Dot e inserite il codice “ECHODOT2PACK” durante la procedura di acquisto vi verrà automaticamente applicato uno sconto di 59,99€ che equivale al prezzo di un Echo Dot. Quindi se acquistate 2 Echo Dot in realtà ne pagate uno solo. Non è sicuramente il miglior prezzo mai fatto sugli Echo Dot, che in passato sono stati proposti a 19,99€ l’uno, e spesso si trovavano a 29,99€ ma dall’ultima promozione del Prime Day il prezzo è sempre stato a 59,99€ quindi per ora si tratta di un’ottima occasione se siete interessati a questo dispositivo.

Offerta Echo Dot 2×1

Per chi non lo conoscesse Dot è il dispositivo Echo più economico. Al prezzo di 59 euro avrete accesso all’assistente Alexa nella sua completezza, potrete chiedere di riprodurre una canzone da un servizio di streaming, controllare un dispositivo Smart compatibile o fare domande generiche.

Vi ricordiamo inoltre che è stato da poco lanciato il nuovo servizio Prime Student, che consente agli studenti universitari di sottoscrivere Amazon Prime a prezzi vantaggiosi. Trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.

