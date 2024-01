Questo protiettore trasformerà la vostra stanza in una GALASSIA, virale su TIKTOK!

Se siete soliti utilizzare TikTok vi sarete sicuramente imbattuti almeno una volta nel trend degli Amazon Finds, ovvero gadget che si caratterizzano per essere unici nel loro genere, economici e solitamente esteticamente molto belli. Ebbene, tra quelli che stanno spopolando maggiormente nell'ultimo periodo vi è il proiettore del brand emergente SUPPOU, capace di trasformare la vostra stanza in una vera e propria galassia. La bella notizia? Oggi è anche in sconto su Amazon, per cui potrà essere vostro a soli 33,29€ invece di 44,99€!

Proiettore galassia, chi dovrebbe acquistarlo?

Vedendo le caratteristiche di questo proiettore è facile capire perché sia così apprezzato sui social: è dotato di controllo WiFi e compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, consentendo di accendere, spegnere e modificare le impostazioni con semplicità sia tramite controlli vocali che da smartphone. Potrete, dunque, trasformare la vostra stanza in una vera e propria galassia con 16,7 milioni di combinazioni di colori e realistici effetti di cielo stellato 3D, completi di movimenti lenti della nebbia e scintillio delle stelle.

È, dunque, perfetto per creare l'atmosfera desiderata in ogni occasione, dalla nanna al romanticismo, dalle feste al relax. Potrebbe, insomma, tornarvi utile persino per il San Valentino in arrivo (a tal proposito, qui trovate tante idee regalo per il vostro partner). Inoltre, i 4 pannelli laterali sulla base permettono di posizionarlo in 4 proiezioni angolari diverse, trasmettendo l'effetto luminoso sul soffitto, sul pavimento, sulla parete o in qualsiasi direzione. Ma non è tutto: è possibile controllare il movimento e la velocità del cielo stellato in modo intelligente per stimolare la curiosità, l'immaginazione e la creatività dei bambini.

Insomma, questo proiettore si rivelerà incredibilmente versatile e saprà trasformare qualsiasi momento, dalle serate relax alle feste di compleanno, in un'atmosfera unica e suggestiva. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto finché è in offerta!

N.B.: Vi ricordiamo di selezionare la spunta "applica coupon 10%" prima di inserire il prodotto nel carrello

