Paghi poco e funziona bene: presa multipla con 12 scomparti a soli 25€!

Siete alla ricerca di una soluzione conveniente per collegare tutti i vostri dispositivi in modo ordinato, potendoli anche accendere e spegnere tutti insieme con un solo pulsante? A fare al caso vostro è la presa multipla di marca Sameriver: con 12 scomparti e 3 porte USB A+1 USB C, questa ciabatta è l'alleata perfetta per ogni casa o ufficio, garantendo protezione contro le sovratensioni e un comodo cavo da 5 metri. La bella notizia? Oggi è in offerta a soli 25,89€ rispetto al prezzo originale di 46,99€ grazie a un doppio sconto di Amazon!

Presa multipla con interruttore, chi dovrebbe acquistarla?

La presa multipla Sameriver è l'alleato perfetto per coloro che cercano praticità e sicurezza nel quotidiano gesto di caricare i propri dispositivi elettronici. Con le sue 12 prese CA e 4 porte USB, inclusa una USB-C, risponde alle esigenze di chi ha molti apparecchi da collegare contemporaneamente, sia nell'ambiente domestico che lavorativo. Immaginate la comodità di un unico punto di ricarica in grado di alimentare TV, PC, stampanti e tanto altro, semplificando la gestione dei cavi e migliorando l'organizzazione dello spazio.

Per gli amanti della tecnologia che non vogliono preoccuparsi della sicurezza dei propri dispositivi, questa ciabatta con protezione da sovratensioni è una garanzia. La presa, resistente al fuoco fino a 750°C e con funzioni di protezione multipla, protegge da sovraccarico, sovratensioni e cortocircuiti, preservando i vostri beni più preziosi dagli imprevisti. Insomma, è il prodotto adatto a chi cerca un'opzione affidabile per evitare l'interruzione dell'alimentazione elettrica in caso di sovraffollamento di dispositivi.

Versatile e affidabile, la ciabatta Sameriver è la soluzione perfetta per chi desidera ridurre il disordine e mantenere i propri spazi ordinati. La protezione avanzata e il materiale resistente al calore assicurano che i vostri dispositivi siano sempre protetti. In promozione ad appena 25,89€, questo prodotto fa del risparmio un vero e proprio investimento per la sicurezza e l'organizzazione dei vostri ambienti!

N.B.: Vi ricordiamo di selezionare la spunta "applica coupon 30%" prima di inserire il prodotto nel carrello.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!