Offerta Roomba 676, 36% di sconto e Google Home Mini in regalo

Vi segnaliamo che su Unieuro è disponibile una interessante promozione relativa il robot aspirapolvere Roomba 676, venduto con uno straordinario sconto pari al 36% del prezzo originale, che porta quindi il prezzo dagli originali 408,00€ agli attuali 259,00€. Di per sé la promozione sarebbe già ottima, se non fosse che Unieuro ha deciso di darle una marcia in più, offrendo in regalo per ogni acquirente un dispositivo Google Home Mini in regalo del valore di 59 Euro!

Per quanto riguarda il Roomba 676, stiamo parlando di un dispositivo pratico e funzionale, generalmente piazzato nella fascia media dell’ormai vasta offerta di iRobot. Dotato di elevata potenza e della capacità di riconoscere i diversi ambienti domestici, questo pratico e funzionale robot per le pulizie è in grado di spazzolare efficacemente molte tipologie di superfici, con funzione di rimozione di polvere, sporco e peli di animale.

Anche l’autonomia è ottima, con una pulizia continua di circa 60 minuti che lo rende perfetto per i piccoli ambienti domestici, senza contare le numerosi funzioni di programmazione disponibili grazie all’apposita APP dedicata (sia iOS che Android) che permettono il controllo completo dei cicli di pulizia. L’aggiunta, poi, di un Google Home Mini, rende l’offerta ancor più appetibile specie per chi è alla ricerca di dispositivi entry level per muovere i primi passi nel campo della domotica.

Vi ricordiamo inoltre che fino al 20 ottobre sono ancora disponibili gli ottimi sconti dei Sottocosto Unieuro. Grazie al Sottocosto Unieuro potrete quindi scegliere tra una vasta gamma di prodotti a prezzi bassissimi, con sconti disponibili tanto sullo shop digitale quanto nei negozi fisici (fino ad esaurimento scorte). Un’occasione ottima per rinnovare lo smartphone, specie se siete alla ricerca di un dispositivo dal buon rapporto qualità/prezzo e non vi va di aspettare i tanto attesi saldi del Black Friday. Tra i vari smartphone in offerta vi segnaliamo, ad esempio, l’ottimo Huawei Mate 20 Pro, disponibile in promozione a soli 449,00€, anziché 1.099,00€, con un risparmio netto di oltre 650€! O ancora lo straordinario Samsung Galaxy S10+, venduto ad appena 849,90€ nella sua bellissima colorazione verde, anziché i 1.029,00€ di prezzo di listino. Di seguito una lista con la nostra selezione di promozioni, mentre cliccando sul banner potrete accedere all’intera offerta dei vantaggiosi Sottocosto!

