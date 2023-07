Se state cercando un’ottima offerta su un termostato smart facilmente installabile sul vostro attuale impianto cablato con caldaia combinata, non potete lasciarvi sfuggire l’occasione offerta dal Prime Day 2023 per il termostato smart tado V3+ nella versione “Starter Kit“, proposto a soli 99,99€.

Come ormai avrete notato, molte delle offerte di queste ultime ore rappresentano il prezzo più basso mai registrato o toccano il minimo storico fatto registrare in una precedente occasione. Anche questo dispositivo smart non fa eccezione, in quanto raramente, da quando è stato lanciato sul mercato, ha avuto un prezzo inferiore ai 100 euro.

Questo kit offre tutto ciò di cui avete bisogno per creare un ambiente confortevole e controllato, risparmiando anche sui costi energetici. Come detto, si sostituisce facilmente ai termostati cablati esistenti, offrendovi un’esperienza di riscaldamento nuova e moderna. Grazie all’app dedicata, potrete gestire il sistema di riscaldamento da qualsiasi luogo, consentendovi di risparmiare energia quando sarete fuori casa e garantendo un clima domestico sempre ideale al vostro ritorno.

Con l’integrazione completa con la smart home, questo termostato potrà essere comandato anche con Alexa, Siri, Google Home e Apple HomeKit, per un controllo da remoto che include anche i più popolari assistenti vocali. Essendo smart, la connessione internet è fondamentale per spremere al massimo le sue potenzialità, ed è per questo che il kit include l’internet Bridge tado°, che si collega al vostro router per garantire una connessione wireless stabile tra il termostato e la vostra connessione di rete. Sono incluse poi 3 batterie AAA, cuscinetti adesivi, materiale di fissaggio e istruzioni per il montaggio, per un’installazione semplice e rapida.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

