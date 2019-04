Tre Play Power 60, minuti illimitati e 60 GB a 11,99 euro al mese solo online

Tre Play Power 60 è una nuova tariffa che, al costo di 11,99 euro, offre SMS e minuti illimitati, 60 GB di traffico dati, accesso gratuito per 6 mesi a Apple Music e un biglietto gratuito al giorno con Grande Cinema 3.

Se siete appassionati di cinema e musica Tre Play Power 60 è la tariffa che fa per voi. Al costo mensile di 11,99 euro infatti non solo avrete 60 GB di traffico dati (a fronte dei normali 30), SMS e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma anche 6 mesi gratuiti di accesso all’enorme catalogo di Apple Music e Grande Cinema 3, che offre un biglietto gratuito tutti i giorni, weekend inclusi.

L’unica cosa da tenere presente in questo caso è che Tre Play Power 60 prevede la navigazione tramite rete 3G. Chi volesse utilizzare la rete 4G dovrà invece aggiungere 1 euro al mese al costo totale dell’offerta, salendo così a 12,99 euro.

La tariffa comunque può essere sottoscritta unicamente online a questo link e non ha costi di attivazione, mentre la SIM è gratuita. Alla sottoscrizione però si pagherà complessivamente un costo di 20 euro, che è la ricarica minima richiesta per procedere nella sottoscrizione e da cui sarà sottratta la prima mensilità.

Per quanto riguarda i costi extrasoglia, superate le soglie di minuti e traffico Internet si applica rispettivamente la tariffa di 29 cent/min senza scatto alla risposta e 20 cent/20 MB senza scatto di apertura sessione. Gli SMS hanno un costo di 29 cent/SMS. Il traffico Internet extrasoglia acquistato non potrà essere utilizzato in sessioni separate.