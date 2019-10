Offerte d’autunno su Monclick, sconti fino al 50%

Abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori promozioni dal portale di Monclick, che tramite i propri saldi d'autunno ha riservato diversi sconti su tanti elettrodomestici.

In attesa che arrivi il Black Friday, ottobre si conferma un mese grandioso per le promozioni online, grazie alle tornate di sconti che diversi store stanno applicando in occasione dei saldi autunnali. In mattinata vi abbiamo già segnalato le promozioni relative ai ricondizionati di Ebay, nonché la straordinaria tornata di offerte della “Crazy Week” di ePrice, con promozioni dedicate a chi è alla ricerca di un buon PC a prezzi d’occasione; adesso è invece il turno di dedicarsi agli elettrodimestici (e non solo) per dare un sapore tutto nuovo alla propria casa e, in particolare, alla propria cucina. A venire in vostro soccorso è lo store online Monclick, che tramite i propri saldi d’autunno ha riservato diverse sorprese a chi è alla ricerca di una buona occasione per cambiare frigo o, perché no, di munirsi di un’ottima e mai troppo agognata lavastoviglie. Abbiamo selezionato per voi alcune di queste imperdibili offerte, con sconti che superano anche i 400 Euro! Per tutte le altre promozioni, invece, non vi resta che cliccare sul banner qui sotto.

La nostra selezione di prodotti in promozione

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!