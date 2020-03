Offerte del giorno Amazon: 20€ di sconto su Kindle e Kindle Paperwhite

Il mese di febbraio è stato certamente un mese “strano” dal punto di vista delle offerte Amazon: il portale ha proposto sì tanti sconti ed offerte interessanti, eppure ci sono state giornate altalenanti, in cui procacciare sconti interessanti dalle pagine del portale non è stato semplice, quasi come se le offerte avessero subito un brusco e inatteso rallentamento. Ora, con febbraio lasciato alle spalle, è arrivato il momento di scoprire quelle che sono le primissime offerte Amazon di questo novello mese di marzo 2020, curiosi come siamo anche di scoprire quali e quante offerte verranno proposte nei prossimi giorni e se la difficile situazione che sta gravando sull’economia di questi giorni avrà, o meno, ripercussioni più o meno importanti anche sul settore delle offerte online. Le prospettive, in ogni caso, sono decisamente rosee a guardare le offerte di oggi, con il portale di Bezos che ha deciso di inaugurare la settimana scontando di 20€ sia il classico Kindle che il modello Paperwhite.

Inaugurato, con grandissimo successo, nel corso del 2019, il nuovo Kindle Paperwhite è caratterizzato da un elegante schermo a filo e da un retro fatto di materiale morbido per agevolare il grip. Dal peso esiguo di soli 182 grammi (contro i 205 del modello 2018), ha uno spessore di appena 8,18 mm ed è l’ideale per chiunque voglia portarsi sempre con sé le proprie letture preferite pesando addirittura meno di un libro di medie dimensioni. Venduto generalmente a 129,99€, è oggi in sconto a 109,99€ che non è il prezzo più basso di sempre, pur rappresentando comunque un’ottima occasione di acquisto.

Ovviamente Kindle e Kindle Paperwhite non sono le sole offerte della giornata e, anzi, Amazon sembra abbondare di non poche promozioni stamattina, facendo ben sperare in quello che potrebbe essere un mese di marzo 2020 particolarmente eccitante dal punto di vista delle promozioni. Ovviamente è presto per dirlo ma, intanto, vi invitiamo comunque a dare un’occhiata alla nostra odierna selezione di prodotti, nonché all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

