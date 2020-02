Offerte del giorno Amazon, 30% di sconto su Yankee Candle e sconti su piccoli elettrodomestici

Anche questa prima settimana di febbraio sta volgendo al termine e, come da quotidiana e buona abitudine, anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte del giorno Amazon in cui fioccano diverse idee regalo che possono valere la vostra attenzione specie se siete alla ricerca di un bel regalo per San Valentino. Dopo la giornata di ieri caratterizzata dal ritorno delle offerte dedicate ai prodotti Amazon per la domotica (tra cui non mancano, ovviamente, molti dispositivi Echo), è arrivato infatti oggi il turno di tanti apparecchi per la cucina, perfetti per chiunque abbia una grande passione per la gastronomia o che quantomeno si diletti nel preparare manicaretti.

Le promozioni sono numerose, e vanno dalle friggitrici ad aria, sempre ottime per chi cerchi una alternativa salutare alla frittura ad olio senza perderne la croccantezza, a frullatori ad immersione con tanto di accessori inclusi in confezione. Tuttavia, va detto, che le vere protagoniste della giornata sono le profumatissime Yankee Candle, candele per ambienti di gran moda già da qualche anno, e caratterizzate da fragranze uniche e avvolgenti, capaci da sole di ravvivare un’intera stanza come, se non meglio, dei tipici deodoranti ambientali in commercio. Perfette come regalo di San Valentino per la vostra lei, le Yankee Candle sono anche state inserite tra i nostri consigli per gli acquisti di San Valentino!

Ravviva i tuoi ambienti con lo speciale mix di fragranze Pure Essence: ricreate la dolce brezza di un tiglio in piena fioritura con Linden Tree, aggiungete le note fresche della menta selvatica con Wild Mint e date vita a un’atmosfera incantevole e sofisticata con Cherry Blossom! Publiée par The Yankee Candle Company sur Jeudi 2 février 2017

Ovviamente le proposte del giorno di Amazon sono ancora numerose e, come sempre, abbiamo selezionato per voi solo le migliori, così da potervi aiutare nell'orientarvi solo verso i migliori acquisti.



