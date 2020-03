Offerte del giorno Amazon: -49% sulle edizioni per animali domestici degli aspirapolvere robot Neato

Vi avevamo lasciato la scorsa settimana con una serie di offerte dedicate al settore degli aspirapolvere robot, con gli ottimi prodotti a marchio iRobot in forte sconto, ebbene questa seconda settimana di marzo, curiosamente, non si apre in modo molto differente. Parliamo, infatti, ancora di aspirapolvere Robot con gli ottimi prodotti Neato che prendono il posto di quelle iRobot sebbene, è doveroso segnalarlo, alcune delle offerte di venerdì siano ancora disponibili. Non sono molti i dispositivi Neato ad essere in offerta, eppure le offerte sono comunque straordinariamente vantaggiose, con sconti che arrivano fino al 48% del prezzo originale. Nello specifico parliamo di 3 prodotti diversi: D450, D650 e D750, ovvero tre degli aspirapolvere robot dell’azienda californiana, accomunati da una tecnologia pensata appositamente per chi ha animali in casa.

Tra i tre vi consigliamo caldamente il D650, venduto generalmente al prezzo di ben 779,00€ e oggi in sconto a soli 399,00€, con uno sconto applicato pari al 49%! Un affare, se si considera che si tratta non solo di uno dei migliori aspirapolvere robot prodotti da Neato, ma anche di uno dei migliori prodotti del mercato, dotato di un sistema di navigazione laser ottimizzata in grado di scansionare e mappare tutta la casa, anche su più piani, pulendo in linea retta invece che tramite percorso casuale e permettendo al robot di vedere perfino al buio! Progettato con un design a forma di D, il Neato D650 è in grado di pulire facilmente negli angoli e lungo le pareti, ed è dotato di una spazzola combinata in grado di pulire accuratamente ogni tipo di pavimentazione ed è raccomandato a chiunque abbia in casa cani o gatti, grazie alla sua capacità di raccogliere facilmente non solo polveri sottili e simili, ma anche peli di animale, lasciando la casa pulita per noi e per i nostri amici a quattro zampe.

Un dispositivo di pulizia ottimo che, venduto quasi alla metà del prezzo, non può che essere la nostra scelta consigliata tra le offerte di oggi. Offerte che, come sempre, si affollano numerose tra le pagine di Amazon e che, come ogni giorno, abbiamo organizzato per voi in una comoda lista di articoli consigliati anche se, come sempre, l’invito è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo. Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

