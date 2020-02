Offerte del giorno Amazon, fino al 50% su mouse Logitech e speaker Megaboom 3

Anche stamattina è arrivato il momento di dare un’occhiata alle promozioni Amazon, ed a quelle che sono le offerte dedicate alla giornata di oggi. Una giornata che, a dirla tutta, sembrerebbe dedicata quasi esclusivamente ai prodotti a marchio Logitech, con offerte che investono non solo il mercato dei mouse, ma anche quello di tastiere e headset, con prezzi davvero interessanti e molto competitivi.

Le proposte sono numerose, ma il prodotto su cui vogliamo vi concentraste è l’acclamatissimo mouse Logitech MX Master 2S, successore del pluripremiato MX Master, e naturale evoluzione di quello che fu uno dei mouse più venduti di sempre. Arrivato sul mercato ben 3 anni fa, l’MX Master 2S è riuscito, nonostante il passare del tempo, a rimanere saldamente stabile tra le preferenze di acquisto di molti professionisti, complice il suo ottimo design e il prezzo generalmente più abbordabile rispetto agli ultimi arrivati della linea MX Master.

Ergonomico, dall’ottima autonomia e con un sensore da 4000 dpi, è mouse ideale per chi è spesso al computer per motivi di lavoro ed è alla ricerca di uno strumento comodo, pratico e che eviti di affaticare troppo la mano con tutti i rischi annessi. Venduto originariamente al prezzo di ben 114,99€, è oggi in sconto su Amazon ad appena 69,99€! Un risparmio pari al 39% che, pur non essendo il prezzo più basso raggiunto dal prodotto, vi permetterà comunque di portarvi a casa un articolo performante e duraturo, che per lungo tempo è stato il leader incontrastato del mercato.

Ovviamente Logitech MX Master 2S è solo una delle tante offerte proposte oggi da Amazon e, come al solito, ci siamo prodigati nello stilare per voi una piccola lista contenente quelli che, a nostro giudizio, sono i migliori prodotti in sconto presenti oggi su Amazon. L’invito è comunque quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

