Offerte del giorno Amazon: Il nuovo Samsung S20 è già in offerta!

Incede a colpi di offerte il mese di marzo di Amazon che, al netto dell’immobilità forzata del nostro paese, sembra proprio non voler arrestare la sua corsa allo sconto, segnando questa seconda settimana all’insegna del #iorestoacasa, con una serie di offerte davvero impareggiabili e, soprattutto, molto numerose. Del resto, ve lo avevamo già raccontato, le spedizioni Amazon sono ancora garantite in tutto il paese, con tanto di rapidità delle spedizioni Prime, in arrivo come sempre entro 48 ore dall’acquisto e, pertanto, quale occasione migliore per concedersi un po’ di shopping online? Dunque, come da quotidiana consuetudine, anche oggi vi proponiamo quelle che sono le offerte del giorno del portale che, come vedrete, anche oggi si contraddistingue per un’offerta veramente variegata con, in più, uno dei primissimi sconti rintracciati su di uno degli smartphone più desiderati del momento: lo straordinario Samsung Galaxy S20!

Arrivato da pochissimo sul mercato in 3 varianti: S20, S20+ e S20 Ultra, il nuovo dispositivo Samsung è un concentrato di bellezza e prestazioni ed è incredibile che il più piccolo del trio, ossia l’S20, sia già disponibile online con un piccolo sconto! Su Amazon, infatti, S20 nella sua bellissima colorazione Light Blu è già disponibile a soli 839,00€, ovvero 40 euro in meno rispetto agli 879,13€ del prezzo originale. Un piccolo sconto, ma che rende comunque il dispositivo molto più appetibile, essendo così sceso al di sotto della soglia psicologica degli 850,00€ e credeteci: val la pena farci un pensierino!

Display straordinario, soprattutto per contrasto e gamma cromatica, batteria da 4.000 mAh, affidabile e performante e processore Exynos a 7nm con architettura Octa-Core, abbinato a 8 Gigabyte di RAM sono solo alcune delle caratteristiche di Samsung S20: un dispositivo sorprendente che, ancora una volta, ha saputo dimostrare quanto l’azienda coreana riesca, senza troppi sforzi, a stupire ancora il mercato in termini di qualità costruttiva ed estetica, consegnandoci un dispositivo top di gamma straordinario e pienamente consigliato. Un ottimo prodotto insomma che, ora al di sotto degli 850,00€, potrebbe rivelarsi un ottimo regalo da concedere a sé stessi in queste difficili giornate di quarantena.

Ovviamente il Samsung S20 non è l’unico prodotto in offerta oggi ed anzi, come potrete constatare dalla nostra lista di acquisti consigliati, l’offerta del giorno Amazon è particolarmente ricca, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo. Infine, ancora una volta vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!