Offerte del giorno Amazon, sconti su Logitech G935 e Powerbank da 25000mAh

Il mese di gennaio si è praticamente concluso e, dobbiamo ammetterlo, il tempo ci sembra passato davvero molto velocemente. Ci saremmo aspettati un mese lento dal punto di vista di offerte e promozioni, e invece questo gennaio 2020 si è rivelato molto entusiasmante dal punto di vista dell’offertistica specie su Amazon che, dopo una serie di alti e bassi dal punto di vista delle proposte, ha poi cominciato a spingere su offerte sempre più interessanti e convenienti, specie dal punto di vista della tecnologia, con prodotti a buon mercato in tantissimi campi diversi: dai rasoi Philips, passando a notebook e monitor, fino alla più recente promozione che ha investito i prodotti a marchio HyperX. Un trend che sembra continuare anche in questa ultima settimana del mese, come dimostrato ampiamente nel corso della giornata di ieri, e come scoprirete grazie alle offerte di oggi, con tanta ottima tecnologia a buon mercato ed a prezzi molto interessanti.

Prodotto di punta della giornata, sono le ottime Logitech G935, cuffie gaming uscite appena un anno fa al prezzo di circa 190 euro e, a nostro giudizio, un acquisto davvero interessante, specie se siete alla ricerca di un headset dalle straordinarie prestazioni e senza l’ingombro dei cavi. Seppur molto simili nel design alle precedenti G933, queste G935 hanno introdotto diverse migliorie dal punto di vista audio, sia per ciò che riguarda la qualità del suono delle cuffie, con nuovi driver da 50mm ad alte prestazioni, sia per quanto riguarda la qualità complessiva del microfono.

Al tempo della recensione, il nostro fu un giudizio molto positivo e, ancora oggi, le consideriamo un acquisto più che valido se si è alla ricerca di un headset dalle alte prestazioni. In vendita, in origine, a circa 190 euro, sono oggi – ovviamente – più abbordabili e, nello specifico, sono attualmente in promozione su Amazon a ben 119,99€. Uno sconto non altissimo rispetto al normale prezzo a cui si aggirano adesso ma, tutto sommato, se siete alla ricerca di un bel paio di cuffie vi consigliamo caldamente di dar loro un’occhiata.

Ma non è finita qui, perché in offerta oggi ci sono anche diverse PowerBank da minimo 20000 mAh, perfette per chiunque abbia bisogno di una ricarica rapida nel corso della propria giornata in giro per lavoro, studio o divertimento. L’offerta non è vastissima, ma ci sono proposte interessanti che, come sempre, vi abbiamo inserito nella nostra tipica selezione con le migliori offerte della giornata. Ovviamente, il suggerimento è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

