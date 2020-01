Offerte del giorno Amazon, sconti su portatili Asus e accessori Philips

Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda le nostre segnalazioni di offerte da Amazon. La settimana è stata ricca di offerte interessanti come ad esempio quelle sulle cuffie HyperX che è ancora attiva e vi consigliamo di consultare, senza dimenticare le offerte sui prodotti per fai da te e giardino di Black+Decker che con il lento avvicinarsi della primavera risultano di giorno in giorno sempre più interessanti.

Ritornando alle offerte di oggi i due prodotti di punta sono sicuramente due notebook Asus. Due prodotti di categorie di prezzo e utilizzo decisamente diverse. Partendo dal più economico troviamo il modello X507 che a soli 259 euro propone un portatile con schermo da 15,6″, processore Intel Celeron e disco SSD da 128GB adatto per operazioni basilari come navigazione, studio e gestione di documenti Office. Il secondo modello è invece lo Zenbook UX480 con diplay da 14″ FHD, processore i7, 16GB di RAM, 256GB di SSD e scheda grafica GeForce GTX 1050 MAX Q. Questo modello è decisamente più performante del precedente e permette di essere usato in mobilità anche per lavori più complessi e in maniera limitata anche per giocare. Oggi lo trovate in offerta a 1.199,00€.

Oltre a questi due portatili vi segnaliamo oggi alcune interessanti offerte su prodotti per la casa e per la cura della persona a marchio Philips. A praticamente metà prezzo troviamo in offerta il robot aspirapolvere SmartPro Easy FC8792/01 e a oltre metà prezzo lo splendido rasoio Philips S9711/32 Serie 9000 Wet & Dry che potete portarvi a casa a soli 169,99€.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

Offerte del giorno Amazon

Offerte ancora attive

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!