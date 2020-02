Offerte del giorno Amazon, super prezzo sul Logitech MX Master 3

Il mese di febbraio su avvia verso la sua chiusura ed Amazon non sembra voler mollare il colpo per quanto riguarda quella che è la sua proposta di prodotti in sconto. Se la giornata di ieri era tutta dedicata ai prodotti Logitech con, in particolare, un’ottimo prezzo per l’ottimo Logitech MX Master 2S, successore del pluripremiato MX Master, oggi le cose non cambiano di molto ed anzi, restiamo in casa Logitech per ciò che concerne il prodotto principale della nostra quotidiana selezione di offerte.

Tante sono le proposte di oggi, con una ricca tornata di offerte per quel che riguarda le telecamere di sicurezza a marchio Ezviz e Arlo tuttavia, il prodotto che ci preme mostrarvi è lo straordinario Logitech MX Master 3, successore di quello stesso mouse che vi abbiamo presentato ieri e che abbiamo citato giusto qualche attimo fa. Ultimo nato della famiglia di mouse Logitech MX Master, ai vertici della comodità e dell’ergonomia sul mercato dei mouse per professionisti, l’MX Master 3 è il non plus ultra del mercato dei mouse, e rappresenta una delle scelte migliori che possiate fare se siete alla ricerca di un prodotto solido, affidabile ma soprattutto comodissimo da impugnare. Generalmente venduto a pressi superiori i 110 Euro, è oggi in sconto su Amazon a soli 79,90€! Uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo specifico prodotto!

Velocità, ottima precisione e silenziosità dello scorrimento sono solo alcune delle caratteristiche dell’MX Master 3, un mouse che permette persino un’ampia personalizzazione del peso, così da ottimizzare ogni azione che si svolge al PC offrendo, per altro, anche la possibilità di lavoro su tre computer differenti, grazie alla possibilità di spostare senza soluzione di continuità cursore, testo e file tra Windows e macOS e fra desktop e laptop. Senza mezzi termini, si tratta di un mouse perfetto per per chi si spende in lunghe sessioni di lavoro al pc ed è in cerca di comodità, funzionalità ed ergonomia, il tutto ad un prezzo inferiore (almeno per oggi) agli 80 euro, il che succede raramente per questo specifico prodotto, dunque perché non approfittarne?!

Ovviamente Logitech MX Master 3 è solo uno dei tanti prodotti in offerta oggi su Amazon e, come sempre, nella volontà di darvi supporto nell’orientarvi tra le numerose offerte del giorno, abbiamo stilato per voi una selezione con quelle che – a nostro giudizio – sono le offerte imperdibili del giorno. Ovviamente, ancora una volta, l’invito è comunque quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

