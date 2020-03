Offerte del giorno Amazon: tanti notebook in offerta e non solo!

Una nuova settimana si apre dinanzi a noi e, come sempre, non possiamo che cominciare questo lunedì con una serie di buoni propositi, quanto meno in termini di shopping e risparmio. Come da consuetudine, dunque, anche oggi vi offriamo un prospetto di quelle che sono le migliori offerte del giorno Amazon anche se, come saprete, è doveroso un appunto: lo scorso fine settimana, infatti, Amazon ha dichiarato che darà priorità alle spedizioni solo per quei beni considerati di prima necessità, come articoli per la salute, beni alimentari o simili (qui la lista completa). Questo, tuttavia, non significa che non spedirà più le altre tipologie di articoli ma che, semplicemente, essi potranno subire rallentamenti di qualche giorno/settimana a seconda dell’articolo e dal punto di partenza del prodotto. Insomma, ci sarà da aspettare qualche giorno in più, ma potrete comunque ricevere i vostri ordini e, soprattutto, questo non fermerà gli sconti sul portale, sebbene – va detto – essi non sono più numerosi come nelle scorse settimane.

Poco male comunque, perché Amazon riesce ad essere sorprendente anche in tempi di magra, come dimostrano le offerte di oggi che, al netto della situazione difficile del nostro paese, riescono comunque a proporre una buona serie di sconti, specie sul settore notebook dove, come vedrete, i prodotti in sconto non sono solo di altissimo livello (MacBook Air, solo per citarne uno) ma sono anche abbastanza variegati e, al netto delle consegne un po’ dilazionate nel tempo, val comunque la pena approfittare degli ottimi prezzi proposti dal portale!

Dunque, senza indugiare oltre, scopriamo insieme quelle che sono le offerte Amazon di oggi con l’invito, ovviamente, a tenere d’occhio anche la pagina ufficiale dedicata agli sconti, così da poter tenere d’occhio tutte, ma proprio tutte le offerte in corso! Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!