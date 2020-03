Offerte del giorno Unieuro: Smart TV e non solo tra le offerte di oggi

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno Mediaworld, è ora venuto il turno di guardare ad un altro gigante delle vendite tech, ovvero Unieuro, che negli ultimi tempi sembra più che mai voler stare al passo della concorrenza, specie dopo il piccolo passo indietro attuato da Amazon nelle scorse settimane. Dunque, se già la scorsa settimana vi avevamo segnalato offerte a dir poco eccezionali sul mercato di Smart TV ed elettrodomestici, anche oggi torniamo sul tema grazie ad una nuova tornata di offerte del giorno in cui, per altro, spicca ancora una volta la straordinaria smart TV Samsung QLED Q70R del 2019, ovvero quello che fino all’arrivo della gamma 2020 era uno dei modelli top di gamma tra le proposte della casa coreana.

Del resto, stiamo parlando di una smart TV davvero al vertice dell’eccellenza tecnica, proponendosi con un effetto di blooming estremamente ridotto ed un sistema operativo Tizen compatibile con AirPlay 2, Apple iTunes e – tramite smart speaker – anche con Google Assistant e Alexa. Dotate di tecnologia Ultra Viewing Angle, i modelli del 2019 permettono una visione ottimale dello schermo da qualunque angolo di visione, sicché la Q70R offre la stessa qualità dell’immagine a tutte le angolazioni. Queste, ovviamente, sono solo alcune delle caratteristiche di questa straordinaria TV il cui prezzo originale era per altro decisamente alto, ovvero ben 3.499,00€, oggi in sconto, grazie ad Unieuro, ad appena 1.699,00€, con uno sconto applicato pari al 51%! Un prezzo certamente non alla portata di tutti, a che rappresenta comunque un’occasione da prendere al volo, specie considerando che è plausibile che ben presto il prezzo tenda a salire verso la proposta originale.

Ovviamente la Q70R è solo una delle tante proposte Unieuro ed il nostro invito è quello di consultare le pagine dedicate alle offerte così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in sconto per questo lunedì 20 marzo 2020.

