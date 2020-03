Offerte del giorno Unieuro: tanta tecnologia a prezzi eccezionali!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte della settimana di eBay, è arrivato ora il momento di dedicarsi alle proposte Unieuro, ed a quelle che sono le offerte di questo ultimo giorno di marzo 2020. Un mese che tutti noi vogliamo gettarci alle spalle il più rapidamente possibile ma che, va detto, si è anche contraddistinto per una delle più ricche proposte di sconti mai viste, salvo che per i periodi di Black Friday. Ovviamente anche Unieuro ha seguito questo trend e, come avrete visto negli ultimi giorni, il portale della catena di elettronica si è prodigato in una serie di offerte eccezionali, come quella (per altro ancora disponibile) dedicata alla straordinaria smart TV Samsung QLED Q70R del 2019, che dagli originali 3.499,00€, è oggi ancora disponibile al prezzo scontato di appena 1.699,00€, con uno sconto applicato pari al 51%!

Anche oggi, ovviamente, le offerte Unieuro proseguono e si propongono più aggressive che mai, specie dal punto di vista delle proposte tech dove, tra smart TV, smartphone e PC i prodotti in sconto si sprecano! Tra le varie, vi segnaliamo ad esempio l’interessante promozione su Samsung Galaxy S10e, ovvero quella che è la versione più piccola ed economica della linea S10 che, al netto di alcune rinunce, si è presentato da subito come un prodotto interessante, specie per chi non ha eccezionali pretese dal punto di vista fotografico. Galaxy S10e, infatti, rinuncia alla fotocamera zoom, ma resta comunque affidabile e solido dal punto di vista costruttivo e del software, unendo al tutto un design meno massiccio e, per questo, più maneggevole. Venduto originariamente a 779€, Galaxy 10e è scontato sul portale Unieuro a 419€. Non il prezzo più basso di sempre, ma stiamo pur sempre parlando uno sconto pari al 46% del prezzo originale il che, ovviamente, non può che ingolosire chiunque sia alla ricerca di uno smartphone performante e relativamente economico!

Ovviamente questa è solo una delle tante proposte Unieuro ed il nostro invito è quello di consultare le pagine dedicate alle offerte così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in sconto per questo lunedì 20 marzo 2020. Nel mentre, abbiamo comunque selezionato per voi quelle che riteniamo le migliori e le più convenienti offerte proposte, stilando per voi una piccola lista di prodotti consigliati. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

