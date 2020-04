Offerte del giorno Unieuro: tanti notebook e smartphone in offerta!

Nuova giornata, nuova tornata di offerte sullo store Unieuro dove, dopo la giornata di ieri fortemente incentrata sulle smart TV e sugli smartphone, si continua a parlare di tecnologia grazie a quelle che sono le ottime offerte del giorno proposte dalla catena. Come avrete visto negli ultimi giorni, il portale della catena di elettronica si è prodigato in una serie di offerte eccezionali, come quella (ancora disponibile) dedicata a Samsung Galaxy S10e, ovvero quella che è la versione più piccola ed economica della linea S10 che, rinunciando alla fotocamera zoom, riesce comunque a proporsi come un eccezionale top di gamma dal design meno massiccio e, per questo, più maneggevole. Venduto originariamente a 779€, Galaxy 10e è scontato sul portale Unieuro a 449€. Non il prezzo più basso di sempre, ma comunque un’offerta ottima per chiunque sia alla ricerca di uno smartphone performante e dal prezzo abbordabile.

Se ci limitassimo a questo, tuttavia, forse non saremmo qui a proporvi le offerte del giorno che, oltre al succitato Samsung Galaxy S10e, ci offrono oggi anche ottime occasioni sui notebook, con il MacBook Air da 13.3″ di Apple a fare la parte del leone. Ovviamente stiamo parlando di quello che è uno dei notebook più ambiti sul mercato che, oltre a vantare il marchio Apple, offre un mix eccellente di prestazioni, qualità costruttiva e design, il tutto al prezzo sorprendente di appena 999,00€, in virtù degli originali 1.279,00€. Una soluzione ideale per chi è alla ricerca di una soluzione per lo smart working che sia affidabile e funzionale che sia durevole e performante nonostante il passare del tempo.

Ovviamente queste sono solo alcune delle tante proposte Unieuro ed il nostro invito è quello di consultare le pagine dedicate alle offerte così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in sconto per questo lunedì 20 marzo 2020. Nel mentre, abbiamo comunque selezionato per voi quelle che riteniamo le migliori e le più convenienti offerte proposte, stilando per voi una piccola lista di prodotti consigliati. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

