State valutando l’acquisto di nuovi dispositivi, come notebook e smartphone, oppure siete intenzionati a sfruttare le pulizie di primavera per sbarazzarvi di qualche vecchio elettrodomestico? In questo caso non dovreste farvi scappare perdervi le super promozioni attive da Mediaworld. Nella sezione dedicata alle Offerte di Pasqua, potrete acquistare articoli incredibili, entry level o top di gamma, a prezzi da davvero vantaggiosi e con sconti che toccano addirittura il 50%!

Dunque, fino all’11 aprile, potrete trovare l’articolo perfetto per voi, scegliendo tra alcuni dei migliori smartphone Apple e Samsung fino a lavatrici, frigoriferi side by side e molto altro ancora. Per questo, data la validità della promozione in corso, vi invitiamo a portare a termine i vostri acquisti quanto prima!

State pensando di acquistare uno degli smartphone top di gamma più interessanti del momento? Allora, non dovreste farvi scappare l’iPhone 14 Pro Max da 256GB disponibile a soli 1.449,99€ invece di 1.619,00€. Si tratta di prodotto in grado di assicurarvi fluidità, velocità e il massimo dinamismo a partire dalla nuova aggiunta, ovvero la Dynamic Island! Quest’ultima sezione, si occupa di mettere in evidenza tutto ciò che vi interessa, senza interrompere quello che state facendo: musica, notifiche, chiamate e molto altro ancora sono a portata di mano ma senza occupare spazio in eccesso sul vostro display always on da 6,7″.

Il tutto è possibile grazie ai quasi 16 miliardi di transistor, GPU 5-core con il 50% in più di banda di memoria per rendere al meglio la complessa grafica dei giochi di ultima generazione

e CPU 6-core più veloce per gestire enormi quantità di dati in modo fluido ed efficiente. Non meno importante, il Neural Engine si occupa di eseguire quasi 17.000 miliardi di operazioni al secondo per analizzare e ottimizzare ogni vostra foto, pixel per pixel. In questo modo, l’efficienza nelle prestazioni permette al chip A16 Bionic di andare a tutta velocità, più a lungo!

Anche la fotocamera da 48MP è una vera e propria garanzia, in quanto il sensore quad-pixel evoluto dell’obiettivo principale sfrutta appieno i 48 megapixel adattandosi al soggetto che state fotografando. Il nuovo Photonic Engine, inoltre, conserva una maggiore quantità di dati per ciascuna immagine e per questo i colori risultano più brillanti e naturali, con texture più dettagliate che mai anche con poca luce

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine della promozione.

