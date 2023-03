State pensando di acquistare degli elettrodomestici top di gamma o dei prodotti per la cura dei vostri capelli che vi assicurino risultati impeccabili? In questo caso, non dovreste farvi scappare le super offerte disponibili su eBay, su numerosi articoli a marchio Dyson. Nella sezione, potrete trovare aspirapolveri, purificatori d’aria, piastre e molto altro con sconti che arrivano fino a 120€.

Proprio per questo motivo, tenendo presente che Dyson è tra i brand che rappresenta in tutto e per tutto il futuro dell’ingegneria e propone tecnologie esclusive, inimitabili sul mercato mondiale, non dovrete assolutamente darvi scappare l’occasione. Dato che non sappiamo quanto dureranno gli sconti e, trattandosi di alcuni dei best seller dell’azienda, vi consigliamo di portare a casa il prodotto che preferite il prima possibile!

Da menzionare in particolare modo l’aspirapolvere Dyson V12 Detect Slim Extra disponibile ad appena 559,00€ invece di 679,00€. Tutte le caratteristiche tecniche di questo modello ne garantiscono un grado d’eccellenza impareggiabile, tra tutti il motore digitale Dyson Hyperdymium di cui è dotato. Quest’ultimo è in grado di raggiungere 150AW di potenza e ben 125.000 giri al minuto, riuscendo ad aspirare anche la polvere più microscopica, capelli e peli dei vostri animali rimasti nascosti su pavimenti e tappeti

Non meno importante, con l’acquisto avrete incluse ben 6 accessori differenti e super versatili, tra cui 3 spazzole, super precise. La prima è la Laser Slim Fluffy dal profilo molto basso, con setole in nylon e filamenti in fibra di carbonio, perfetti per raggiungere gli spazi più stretti. Inoltre, è dotato di un laser pensato per scovare anche lo sporco invisibile a occhio nudo.

La seconda è la Direct Drive, ideata appositamente per pulire in profondità anche i tessuti, rendendo più facile la manutenzione di tappeti, tende e materassi. Infine, la mini turbo spazzola anti-groviglio rimuove e districa peli e capelli da divano, cucce e scale, mandandoli direttamente nel contenitore. In più, il Dyson V12 Detect Slim Extra è dotato di una stazione di ricarica a muro, a cui basterà attaccarlo per ottenere il massimo della potenza in poche ore e riprendere a pulire la vostra casa!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che più vi sembra in linea con le vostre necessità.

