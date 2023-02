Visti i recenti rincari delle bollette e i continui aumenti di prezzo, ora più che mai è necessario puntare al risparmio, partendo proprio dalla casa. Scegliere elettrodomestici a basso consumo è infatti essenziale per vedere una differenza sulle spese: se state pensando di sostituire i vostri vecchi modelli con delle alternative nuove ed efficienti, vi consigliamo di consultare il ricco catalogo di offerte di Yeppon dedicato al marchio AEG, valido dal 20 febbraio all’11 marzo.

Tantissimi elettrodomestici di marca AEG sono infatti in promozione, con ribassi che arrivano fino al 55%, ma non è tutto: utilizzando il codice AEG10 avrete un 10% di sconto extra al carrello! Dalle lavatrici ai forni, passando per frigoriferi e asciugatrici, i prodotti disponibili spaziano in ogni categoria, e la maggior parte rientra tra le classi energetiche più efficienti in assoluto; troverete quindi sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete portarlo a casa risparmiando centinaia di euro.

Le condizioni applicate da Yeppon per questi sconti sono a dir poco interessanti: per ottenere il 10% di sconto extra vi basterà inserire il coupon nel carrello al momento del check-out nello spazio apposito, e vedrete immediatamente la riduzione di prezzo. Inoltre, con tutti i prodotti avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna, e potrete usufruire della spedizione gratuita, facendo arrivare gli ordini direttamente a casa vostra senza alcuna spesa aggiuntiva!

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio la asciugatrice AEG AbsoluteCare Serie 8000, disponibile a soli 719,99€ invece di 1.049,99€ e di classe energetica A+++, ovvero la migliore. Grazie alla pompa di calore ottimizzata riuscirete ad asciugare i vostri capi con delicatezza, rimuovendo il 99,9% dei batteri e garantendo così un’igiene perfetta, il tutto con un occhio di riguardo verso gli indumenti delicati.

Se siete alla ricerca di una nuova lavastoviglie vi consigliamo invece la AEG FSE63617P, anch’essa di classe energetica A e in offerta a 476,99€ anziché 1.059,99€. Capace di contenere 13 coperti e semplice da usare, è dotata della tecnologia AirDry, che massimizza l’asciugatura con il flusso d’aria naturale per ottimizzare il consumo di corrente. Inoltre, il mulinello a doppia rotazione varia l’angolazione del getto per permettere all’acqua di raggiungere ogni angolo, risparmiandone così lo spreco.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei moltissimi elettrodomestici AEG in offerta su Yeppon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Gli sconti saranno validi solo fino all’11 febbraio, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

