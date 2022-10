Il Prime Day di Amazon, le giornate di sconti pazzi su numerosi prodotti riservate agli abbonati Prime, tornano anche questo 11 e 12 ottobre. Solo in questi due giorni potrete infatti godere di numerose offerte su tantissimi prodotti, anche sui piccoli elettrodomestici come gli spazzolini elettrici. Se stavate aspettando il momento giusto per passare a uno spazzolino elettrico, questa è l’occasione che fa al caso vostro grazie ad uno sconto del 63% sull’Oral-B Smart 4 4500 CrossAction che viene venduto al prezzo di 49,99€ invece di 134,99€!

Oral-B Smart 4 4500 CrossAction è uno dei migliori spazzolini elettrici del momento, con ben 5 modalità di spazzolamento. Ricaricabile, pratico da usare ed efficace, visto che rimuove il 100% in più della placca rispetto ad uno spazzolino normale, questo dispositivo ha anche una luce che avverte l’utente della pressione eccessiva, salvaguardando le gengive. Per dei consigli più profondi e statistiche di pulizia accurate, può essere collegato anche all’app di Oral-B tramite la connessione Bluetooth.

L’offerta di Amazon Prime Day però non finisce qui e insieme allo spazzolino elettrico potrete portarvi a casa un set esclusivo di prodotti Oral-B con: 2 testine di ricambio, la custodia da viaggio, una base di ricarica con vani anche per le testine extra e il dentifricio Oral-B Gengive Purify!

Un’offerta golosissima sia per voi che per tutta la famiglia che potete trovare visitando la pagina dedicata al prodotto, ricordate solo che è disponibile fino ad esaurimento scorte. Se invece siete già utenti Oral-B più in basso vi mostreremo tutte le offerte relative ai ricambi originali e ai dentifrici del produttore.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte Oral-B al Prime Day 2022

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!