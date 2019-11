Offerte Singles Day su Geekmall: elettrodomestici, monopattini e smartphone

Diamo un'occhiata a quelli che sono gli sconti proposti dallo store GeekMall in occasione dei Singles Days di oggi, lunedì 11 novembre.

Come saprete, la giornata di oggi è tutta dedicata alle promozioni! Sono diversi, infatti, gli store che stanno aderendo all’iniziativa dei Singles Days, giornata di sconti (tradizionalmente legata al mercato cinese) che quest’anno sta coinvolgendo moltissimi rivenditori specializzati in prodotti dei principali marchi cinesi, come Xiaomi e Redmi. Le promozioni sono davvero numerore, e gli store aderenti non mancano di proposte quanto mai variegate e interessanti, rendendo i Singles Days non solo un ottimo antipasto al tanto atteso Black Friday, ma anche una ghiotta occasione per acquistare prodotto eccezionali di brand emergenti.

Tra gli store che si stanno impegnando nel proporre ottimi sconti non poteva ovviamente mancare Geekmall, la cui proposta è forse meno estesa rispetto alla concorrenza (a proposito, a fine articolo abbiamo inserito i link a tutte le promozioni Singles Days disponibili!), ma non per questo meno interessante, specie se si considera la presenza dell’ottimo Redmi Note 8 Pro, disponibile da poche settimane, e già recensito dai nostri esperti di Mobile Labs.

Tra i migliori esponenti della fascia di prezzo che va dai 200 e 300 euro, Redmi Note 8 Pro è economico e performante, e gode di un comparto fotografico di tutto rispetto grazie a ben 4 sensori fotografici posti sul retro, che permettono scatti di qualità e con un’ottima profondità di campo. Prestazioni e autonomia sono da top di gamma, e se si considera anche l’ottimo prezzo di listino è ovvio che Note 8 Pro sia un best buy a tutti gli effetti, l’ennesimo per Redmi che, già qualche tempo fa, aveva proposto lo straordinario Note 7 di cui Note 8 Pro non è un’evoluzione, ma un’innovazione a 360 gradi! Un dispositivo eccezionale, il cui acquisto è caldamente consigliato dalla redazione di Tom’s e che, in occasione dei Singles Days di Geekmall è in vendita ad appena 269,00€ nella sua versione da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria.

Prima di lasciarvi alla nostra consueta selezione di offerte, vi ricordiamo che non manca poi molto al tanto atteso Black Friday 2019. Come immaginerete, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

Di seguito la nostra selezione di offerte. Per la lista completa di prodotti in promozione, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante. Buono shopping!

