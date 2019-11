Super offerte su Smart TV LED e QLED Samsung nei November Days di ePrice

Tantissime offerte su Smart TV LED e QLED di Samsung su ePRICE in previsione del Black Friday. Pochi giorni e disponibilità ridotte quindi affrettatevi!

Solo per oggi e domani ePrice, noto store online italiano, ha lanciato una forte promozione sui moltissimi modelli di Smart TV Samsung con ottimi sconto ma scorte in alcuni casi limitate. I modelli proposti comprendono sia LED TV che QLED. Tra le offerte in evidenza sicuramente quella sul UE55KS7500, un TV Led da 55″ 4K HDR e sistema operativo Tizen, proposto a poco meno di 720 euro, il prezzo più basso del web. Tra i modelli QLED invece vi segnaliamo il QE65Q70RATXZT da 65″ 4K HDR proposto a 1.299,99 euro con uno sconto del 31%. Insomma, in attesa del Black Friday sicuramente non mancano le offerte, sopratutto su televisori ed elettrodomestici, e con questi sconti difficile che si troverà di meglio, quindi perché non approfittarne?

Promozioni Smart TV Samsung

