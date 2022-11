Come saprete, il Black Friday Amazon è iniziato il 18 novembre, ma il portale non poteva cerco lasciare che durante il vero venerdì nero non ci fossero nuove sorprese in termini di offerte, ed ecco che troviamo le recenti smart TV Xiaomi F2 in sconto. Amazon ha atteso il 25 novembre per permettervi di acquistare i tre modelli da 43, 50 e 55 pollici rispettivamente a 130 e 100 euro in meno rispetto al loro prezzo di lancio.

Occasioni che si vanno ad aggiungere a numerose altre proposte, dandovi così la possibilità di acquistare la smart TV che più si adatta alle vostre esigente, soprattutto in termini di budget. A tal riguardo, le soluzioni Xiaomi non sono seconde a nessuno in quanto a qualità/prezzo, a maggior ragione dopo l’avvento degli ultimi ribassi. Come detto, al modello da 43 pollici è stato riservato lo sconto maggiore, rendendolo il più abbordabile dei tre in termini di spesa, poiché serviranno solo 269,00€ per portarselo a casa. Le cifre sono vantaggiose anche per i fratelli maggiori, dato che basteranno 349,00€ e 399,00€ per acquistare rispettivamente il 50 e il 55 pollici.

Fatta una veloce panoramica sui prezzi, è il momento di parlare un po’ delle caratteristiche di queste smart TV e di come si differenziano dalla concorrenza che, come saprete, è molto agguerrita. Se dal punto di vista del pannello non vi sono particolari differenze in termini di qualità con i modelli più blasonati della stessa fascia, anche se va citato il supporto HDR10 e le 4 porte HDMI 2.1 con funzione ALLM, diverso invece è il discorso per quanto riguarda il software.

Le Xiaomi F2 implementano infatti lo stesso sistema operativo e interfaccia delle Fire TV Stick, il che significa che avrete un’esperienza multimediale pari a quella a cui siete abituati con la vostra chiavetta, senza però l’ausilio di quest’ultima, con il vantaggio di rimanere libera una porta HDMI. Se avete provato una qualsiasi Fire TV Stick, saprete che si tratta di un dispositivo che vi permetterà di accedere a una vasta gamma di contenuti online, oltre a numerose app scaricabili dallo store Amazon, beneficiando sempre di un’interfaccia fluida e veloce. Parliamo quindi di una smart TV che si farà apprezzare non solo per la qualità del pannello, ma anche per il fatto di integrare un sistema operativo diverso dal solito, il primo a sbarcare su un televisore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alle pagine Amazon dedicate alle offerte, così che possiate acquistare questi prodotti prima che terminino o, peggio, che le offerte terminino del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Xiaomi F2 in offerta al Black Friday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!