Calendario dell’avvento Ollo Store, ogni giorno una nuova promozione – Oggi tasso zero

Anche Ollo Store come molti altri sta facendo un calendario dell’avvento e oggi 3 Dicembre ciò che ci propone è un finanziamento a Tasso Zero sugli acquisti che superano i 500€ permettendoci di pagare il prodotto o i prodotti, siccome la spesa non deve essere forzatamente di un solo prodotto, in 10 rate o nel caso di un acquisto più sostanzioso che supera i 1000€ in 20 rate. Potrete quindi acquistare i prodotti che più desiderate e fra quelli che permettono di accedere alla promozione si trovano ad esempio fotocamere, notebook, droni, elettrodomestici e tanto altro.

Tra gli articoli che saltano più all’occhio vi segnaliamo la fotocamera Sony Alpha 6000 abbinata ad un obiettivo 16-50mm proposta con uno sconto del 46% e la Olympus OM-D E-M10 Mark II con obiettivo da 14-42mm al 26% di sconto. Passando invece agli elettrodomestici da segnalare assolutamente gli sconti sui frigoriferi, come ad esempio il modello Whirlpool SP40 800 proposto con uno sconto del 69%! Per tutte le offerte vi rimandiamo a questa pagina, qui di seguito alcuni dei nostri consigli.

