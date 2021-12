Oltre 100 token falsi chiamati Meta per truffare gli utenti

Metaverse è un mondo in realtà virtuale, il concetto di metaverso è usato in cripto da nomi rinomati come Axie Infinity e Decentraland. Questi ambienti digitali incorporano molte caratteristiche del mondo reale, come l’interazione con altre persone, l’acquisto e la vendita di proprietà, ecc. Il grosso problema è che molti artisti della truffa stanno approfittando di questa tendenza per ingannare le persone, poiché ogni truffatore vuole rubare i bitcoin degli altri. Per questo motivo, è importante essere consapevoli delle criptovalute Meta fuorvianti.

Devi ricordare che ogni Metaverso, universo digitale, ha la sua valuta e normalmente non usa affatto il mondo di Meta. Per Decentraland, la valuta nativa è MANA, per Sandbox, la valuta nativa è SAND, per Illuvium è ILV e così via. I truffatori stanno cercando di sfruttare il nome META per attirare gli utenti, farli investire nei loro progetti falsi e rubare i loro soldi guadagnati duramente proprio come è successo in Squid Game coin (SQUID) quando una moneta è stata creata sul popolare dramma Netflix “Squid Game” e i creatori di monete sono stati in grado di saccheggiare milioni di dollari ingannando le persone, fingendo di essere la moneta “Squid Game”.

Inoltre, quasi tutti usano la stessa trappola altcoin di utilizzare un’enorme offerta per rendere il loro prezzo economico, attirando dilettanti che pensano che queste monete possano costare 1 dollaro, rendendoli miliardari. La descrizione di questi progetti cerca sempre di spiegare invano la ragione della loro esistenza usando parole come metaverse, NFT, play-to-earn e altre.

L’utilizzo del nome della valuta Meta di Facebook è una truffa in quanto Facebook non ha alcuna moneta crittografica. Inoltre, alcuni truffatori vanno anche oltre e fingono di avere partnership con grandi aziende. Alcuni di loro hanno messo il nome Binance come loro partner. Questo è davvero escluso perché tali token non hanno alcuna partnership di alcun tipo con Binance, piuttosto sono costruiti solo sulla catena intelligente Binance che non implica alcuna partnership specifica in quanto chiunque può rendere i propri token su BSC.

Infine, bisogna evitare di investire in questo tipo di progetti. Se trovate un progetto interessante, fate prima una ricerca molto dettagliata e non fidatevi di nessuno perché l’unico obiettivo di questi truffatori è rubare i vostri soldi.