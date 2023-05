Se cercate una smart TV in grado di stupire per innovazione, qualità dell’immagine e funzionalità avanzate, gli OLED Samsung sono il meglio che potete trovare sul mercato. Il produttore coreano ha atteso molto prima di creare la sua prima smart TV OLED, il cui modello di punta della passata generazione si trova oggi su Amazon a soli 1.169,00€ invece di 2.499,00€.

La Samsung S95B è così innovativa che sarebbe un errore definire il suo pannello come un OLED tradizionale. Siamo di fronte, infatti, al primo modello con tecnologia QD-OLED, che unisce i vantaggi del pannello con pixel autoilluminanti con quelli del Quantum-Dot. Il risultato è una qualità dell’immagine straordinaria, con neri profondi e luminosità tipiche di un sistema di retroilluminazione a LED.

Avendo al suo interno due delle tecnologie più importanti del settore, le immagini a schermo saranno riprodotte con il massimo dettaglio sia in stanze illuminate che in condizioni di oscurità totale. Se avete sempre preferito una smart TV OLED, ma le scarse prestazioni in ambienti luminosi vi hanno fatto sempre dubitare sull’acquisto, la Samsung S95B risolverà definitivamente questo problema.

Con tutta questa tecnologia a bordo, la Samsung S95B non poteva che essere anche un’ottima smart TV da gaming, con 4 porte HDMI 2.1 tutte a piena banda. Potrete quindi collegare più console di ultima generazione, senza rimuovere ogni volta il cavo per inserirlo nell’unica porta HDMI ad alto refresh rate, come accade con molti altri modelli.

Una smart TV che fa dunque la differenza, soprattutto considerando l’aggiunta del controllo remoto con Alexa integrato. Grazie a questo, potrete controllare la maggior parte delle funzioni premendo solo un pulsante e chiedere ad Alexa ciò che si vuole, come cambiare canale, regolare il volume, cercare contenuti o persino controllare i dispositivi domotici compatibili presenti in casa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

