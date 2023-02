Mentre un tempo dovevamo affidarci al piccolo e striato schermo del televisore a tubo catodico per guardare i nostri programmi preferiti, al giorno d’oggi la scelta si è decisamente ampliata. Sul mercato esistono infatti TV capaci di regalarci un’esperienza quasi a livello di quella cinematografica grazie a pannelli di dimensioni enormi e di risoluzione eccelsa: uno dei migliori di questa categoria è senza dubbio l’LG OLED C26 da 83″, oggi scontato di quasi 1.000€ su Amazon!

L’incredibile ed enorme Smart TV è infatti disponibile a soli 4.389,36€ e, considerando che il suo prezzo di listino è 5.499,00€, si tratta di uno sconto del 20%. Insomma, un’occasione davvero imperdibile se siete alla ricerca di un televisore che vi permetta di godere di un’esperienza di visione senza precedenti e che trasformerà il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica.

La tecnologia OLED evo è la più innovativa di sempre da parte di LG: ci troviamo dinanzi a un pannello ancor più luminoso e dotato di una qualità delle immagini eccezionale, che vi permetterà di ammirare come mai prima d’ora film, serie tv, eventi sportivi e videogiochi. Lo schermo della serie C26 è infatti fino al 20% più brillante rispetto agli altri modelli, complici i pixel autoilluminati capaci di generare neri assoluti e contrasti infiniti.

A coordinare tutte le incredibili funzioni della Smart TV vi è il potentissimo processore α9 Gen 5, capace di elaborare le immagini lavorando in sinergia con il pannello OLED. L’intelligenza artificiale riconosce infatti le scene e ottimizza i contenuti, esaltando gli elementi in primo piano rispetto allo sfondo. I suoi poteri però non si fermano qui: il sistema Dynamic Tone Mapping Pro elabora i colori su ben 5.000 zone di ogni fotogramma, donando una resa dei contenuti HDR più dettagliata e realistica.

A prescindere dal contenuto che deciderete di guardare vi sembrerà di essere al cinema, non solo per l’aspetto visivo incredibile, ma anche per il comparto sonoro: il processore utilizza infatti la tecnologia Dolby Vision per generare un audio avvolgente e immersivo. Avrete la sensazione di essere immersi completamente in ogni scena, percependo i suoni da ogni direzione per un’esperienza audiovisiva completamente rivoluzionaria.

Infine, nella LG serie C26 non mancano ovviamente le funzionalità Smart: i sensori integrati nel TV riconoscono i comandi vocali, quindi potrete chiedere ciò che desiderate semplicemente dicendo “Ciao, LG”. Oltre che gestire la riproduzione dei contenuti avrete anche modo di ottenere informazioni sulle previsioni del tempo e sulle notizie, oppure gestire gli altri dispositivi connessi alla Smart Home all’interno della casa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

