Se siete alla ricerca di una soundbar di ottima qualità, che vi permetta di dare una marcia in più al vostro angolo home cinema, o che magari possa fare la differenza nel godere dei videogame tripla A di prossima uscita su console, come l’attesissimo Spider-Man 2, allora occhio a questa offerta Amazon, perché il prodotto in questione è davvero ottimo!

Di che si tratta? Della splendida soundbar Samsung HW-B650/ZF! Un prodotto che, di norma, verrebbe venduto a oltre 260 euro, ma che grazie ad Amazon è oggi in sconto ad appena 179,00€, con uno sconto applicato pari al 32%, che incentiva, e di molto, il rapporto qualità/prezzo di questo specifico modello.

Soundbar Samsung HW-B650/ZF, chi dovrebbe acquistarla?

La soundbar Samsung HW-B650/ZF è la scelta ideale per chi, ad oggi, non aveva ancora avuto modo di acquistare una soundbar per il proprio televisore, magari scoraggiato dal prezzo, spesso alto, di questi prodotti, ma anche dai dubbi relativi alla loro effettiva utilità. Ebbene, specie considerando quello che è l’apparato acustico dei moderni televisori, che spesso comprimono in poco spazio il loro sistema di speaker, una soundbar è, oggi come oggi, uno strumento davvero fondamentale per chi ha la passione non tanto per la classica TV in chiaro, ma per i cinema ed i videogame.

Si tratta, dunque, di un acquisto consigliato a chiunque desideri il massimo della spettacolarità dal proprio apparato dedicato all’intrattenimento domestico, specie qualora si disponga di un abbonamento attivo ad una qualsiasi piattaforma di streaming che, a differenza della TV in chiaro, propongono oramai tutte dei programmi non solo in alta definizione, ma anche supportati da tracce audio multicanale o Dolby, che suoneranno decisamente meglio su di una soundbar che su di un semplice televisore, per quanto grande sia la diagonale del suo pannello.

Foto generiche

Per ciò che concerne il prezzo, salvo un momento di qualche mese fa in cui questo particolare modello ha raggiunto i 161 euro, il prezzo proposto oggi da Amazon è tra i migliori degli ultimi mesi anche se, va detto, questa ottima soundbar sta tornando a salire di prezzo, tanto che ieri costava circa 7 euro in meno. In ogni caso, è evidente che molti stessero aspettando un’occasion simile, che proponesse ad un buon prezzo un prodotot decisamente di qualità, tant’è che, allo stato attuale, la preoccupazione concreta che dovreste avere non è tanto nel prezzo in risalita, ma nel fatto che il prodotto si sta per esaurire!

Capace di restituire un suono ricco e tridimensionale, questa splendida soundbar Samsung è dotata di connessione senza fili, di una comoda app per l’equalizzazione e l’utilizzo di piattaforme di streaming musicale (Spotify compreso), e gode oggi di un rapporto qualiutà/prezzo davvero impareggiabile! Per questo, visto il prossimo esaurimento dello stock in sconto, vi suggeriamo di acquistarla immediatamente, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto prima che sia troppo tardi.

