Se state cercando una smart TV di ottima qualità e con un display da capogiro, la Samsung Neo 8K da 85″ è ciò che fa al caso vostro. Specie ora che, su Amazon, è disponibile ad appena 3.499,00€ contro il prezzo di listino di 6.096,99€. Questa serie combina le tecnologie 8K HDR con IA, Quantum HDR, OTS+ e i comodissimi controlli vocali per gestire i contenuti che volete vedere fin maniera rapida.

Indubbiamente una proposta da non farvi scappare tenendo presente che si tratta di uno dei modelli appartenenti alla fantastica gamma Neo di Samsung e che, solo per poco, potrete portarlo a casa con uno sconto del 43%! Degno del Black Friday!

Il TV Neo QLED 8K è dotato di una tecnologia di controllo della retroilluminazione chiamata Quantum Matrix Pro, che offre una calibrazione precisa degli Quantum Mini LED. Grazie a questa tecnologia, potrete ammirare dettagli incredibili, con neri intensi e bianchi puri, grazie a un’area d’illuminazione 1,5 volte più grande rispetto alla tecnologia Quantum Matrix. Il modello QN95A, inoltre, è equipaggiato con il potente Processore Neo Quantum 8K che utilizza dati provenienti da ben 16 reti neurali per migliorare ogni piccolo dettaglio dei contenuti 8K, in questo modo vi garantisce sempre una riproduzione di alta qualità!

Grazie al machine learning, inoltre, il Processore Neo Quantum 8K consente anche di migliorare la riproduzione di diverse fonti e risoluzioni, portandole alla qualità 8K attraverso la tecnologia 8K AI Upscaling. Il risultato è una resa impeccabile, con contrasti realistici e una riduzione delle imperfezioni pixel per pixel, per un’esperienza di visione estremamente realistica. Il Quantum HDR, invece, consente ai dettagli e alle sfumature di prendere vita, offrendo una resa cromatica più ricca e precisa e un livello di contrasto superiore. La mappatura tonale dinamica di HDR10+, infatti, regola colori e contrasto di ogni singola scena per farvi apprezzare ogni più piccolo dettaglio.

Per gli appassionati di gaming, il TV è dotato della tecnologia FreeSync Premium Pro AMD, che garantisce un’esperienza di gioco senza problemi come tearing o stuttering. Potrete godervi una performance fluida, immagini HDR straordinarie e una bassa latenza, tutto con l’obiettivo della vittoria.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!