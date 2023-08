Se state per partire per le vacanze e non avete ancora fatto tutti gli acquisti estivi che vi servono, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema, ricchi di tanti consigli e gadget utili per la vostra estate. Se invece volete restare a casa per godervi i vostri programmi televisivi e film preferiti, non possiamo che segnalarvi l’eccezionale Sony Bravia XR-55A80J con schermo OLED da 55”, oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 30%.

Grazie a questa eccezionale promozione, infatti, la pagherete solo 1.049,00€ anziché 1.499,00€, risparmiando così ben 450€. Va inoltre aggiunto che potrete dilazionare la spesa in comode rate mensili a tasso zero semplicemente scegliendo come metodo di pagamento CreditLine.

Gli schermi OLED creati da Sony lavorano insieme all’intelligenza cognitiva per regalarvi immagini ultra realistiche, neri profondi, colori ultra vividi e contrasti straordinari. Il Cognitive Processor XR, infatti, ottimizza ogni singolo dettaglio per immagini sempre impeccabili, simulando la modalità di visione e ascolto umano. Naturalmente, anche la parte audio di questa eccezionale Sony BRAVIA è decisamente all’avanguardia. Il suono si fonde con l’immagine, grazie all’acoustic Surface Audio + che trasforma lo schermo in uno speaker, per garantirvi un immersivo suono cinematografico.

Potrete anche sfruttare l’assistente Google per rendere il tutto ancora più semplice. Infatti, controllare la vostra nuova smart TV e gli altri dispositivi domestici compatibili semplicemente con la voce renderà la visione ancora più coinvolgente e comoda.

Va poi aggiunto che questa smart TV Bravia è perfetta anche per i gamer, data la sua compatibilità con le console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Parlando di PS5, grazie a questa smart TV la vostra console vi garantirà una risoluzione 4K a 120 FPS, attivando automaticamente l’HDR Tone Mapping e il Genre Picture Mode, per un’esperienza di gioco ancora più appagante. In questo modo, il gameplay sarà assolutamente reattivo e fluido grazie alla modalità a bassa latenza automatica in HDMI 2.1 e alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Il risultato finale sarà quindi un’esperienza di gioco senza interruzioni, proprio come dovrebbe essere.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini

