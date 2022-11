Siamo al culmine di questo Black Friday, che quest’anno per una settimana ci ha accompagnato con sconti su migliaia di prodotti e store differenti. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori promozioni disponibili sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, data che ha segnato l’inizio di questo periodo di offerte folli; ora però ci concentreremo su un prodotto in particolare, ovvero una Smart TV 4K davvero spettacolare, disponibile sul sito di Comet a un prezzo stracciato!

Il TV Samsung Series 8 UE55BU8070 da 55″ è infatti attualmente in sconto a soli 452,22€ invece di 900,00€; si tratta di un ribasso del 49,8%, che vi permetterà di risparmiare oltre 500,00€! Si tratta di un’offerta davvero imperdibile, considerando che è possibile pagarla anche in 3 rate da 150,74€ senza interessi con PayPal!

Che voi siate amanti dei documentari, dei film d’azione o che vi vogliate semplicemente godere delle partite di calcio, l’incredibile schermo in 4K del TV Samsung Series 8 UE55BU8070 vi farà godere di una qualità cristallina, con colori intensi e oltre un miliardo di sfumature di colore. Il potente e innovativo processore Crystal 4K vi farà infatti immergere completamente in ciò che state guardando, donando a ogni immagine un aspetto più naturale e dettagliato e al contempo esaltandone le tinte e le luci.

Oltre allo schermo incredibile, la Smart TV gode anche di un comparto sonoro eccezionale, che vi farà sentire come in una sala cinematografica grazie all’Object Tracking Sound LITE, che sfrutta l’intelligenza artificiale e gli altoparlanti inferiori del televisore per emettere un suono potente e avvolgente, seguendo l’azione del contenuto che state guardando ed esaltando ogni dettaglio sonoro. Inoltre, l’audio adattivo riuscirà a regolare automaticamente il volume in base a ciò che state guardando, esaltando così ogni colpo di scena, momento di tensione o gol.

Il TV Samsung Series 8 UE55BU8070 è perfetto anche per il gaming: la tecnologia Motion Xcelerator riuscirà a predirre e compensare automaticamente i fotogrammi per garantirvi un gameplay sempre ultrafluido, anche nelle situazioni più frenetiche e impegnative; vi è poi l’Auto Low Latency Mode, che si attiverà automaticamente all’avvio del gioco, ottimizzando le immagini e riducendo il rallentamento dei frame.

Infine, essendo un Smart TV, non possono mancare le funzionalità dedicate: attraverso la tecnologia SmartThings TV potrete connettere tutti i vostri dispositivi smart e monitorarli direttamente dal televisore tramite il telecomando o la voce; mediante il servizio gratuito Samsung TV Plus potrete invece accedere a moltissimi canali con contenuti di ogni tipo, dalle notizie allo sport alle ultime tendenze, cosicché possiate rimanere sempre aggiornati sui vostri argomenti preferiti, trovando tutte le informazioni in un posto solo. Il Samsung Series 8 UE55BU8070 è ovviamente compatibile con gli assistenti vocali più comuni come Alexa e Google Assistant che vi permetteranno di controllarlo con la voce, e presenta le più comuni app di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e molto altro.

Insomma, il Il TV Samsung Series 8 UE55BU8070 rivoluzionerà completamente la vostra esperienza di visione, quindi non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina di Comet dedicata all’offerta. Il nostro suggerimento è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che gli sconti del Black Friday termineranno a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima.

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!