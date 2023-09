Una smart TV di ottima qualità può cambiare in modo drastico la visione dei vostri film e programmi preferiti e le sessioni di gioco più intense, soprattutto se parliamo di modelli con schermo OLED: si tratta di una tecnologia priva di retroilluminazione che sfrutta i pixel autoilluminanti per garantire colori ultravividi, neri super intensi e contrasto elevato, per un’esperienza visiva degna del cinema. Anche poter contare su uno schermo di grandi dimensioni e su un comparto audio eccellente è fondamentale, per garantirvi un’immersione totale.

Per queste ragioni non possiamo che consigliarvi l’offerta su Amazon sull’eccezionale smart TV 4K LG OLED evo con schermo da 48”, che grazie allo sconto del 28% è proposta a soli 1.198,99€ anziché 1.699,00€, facendovi risparmiare così oltre 500,00€. Per rendere l’acquisto più agevole, potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili a tasso zero scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Smart TV LG OLED da 48″, chi dovrebbe acquistarla?

Consigliamo l’acquisto di questa straordinaria smart TV a chi cerca il massimo della qualità audio e video, senza compromessi. Parliamo infatti del modello del 2023, il più recente e tecnologicamente avanzato della serie evo, con pixel autoilluminanti supportati da un processore che sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere le performance audio e video della LG OLED evo nettamente superiori rispetto ad altri modelli più economici.

Data la grande dimensione dello schermo, esalta ogni più piccolo dettaglio, per cui la consigliamo agli amanti del cinema che vogliono godere dell’esperienza cinematografica anche nelle loro case. E non dimentichiamoci dei videogiocatori, che potranno sfruttare il gaming in 4K fino a 120fps, per sessioni di gioco ultrafluide sia su PC che su console next gen.

Va poi sottolineato che il prezzo proposto da Amazon è davvero vantaggioso, perché molto vicino al prezzo più basso di sempre, 1.194,00€, raggiunto a metà agosto. Dopodiché c’è stata un’impennata vertiginosa che ha fatto schizzare il costo a 1.649,00€, per poi crollare, a fine agosto, a 1.227,00€. Da allora, l’andamento si è mantenuto piuttosto stabile, con soli due picchi in cui questo modello costava circa 1.400,00€. Poiché l’andamento dei prezzi per questo modello è altalenante e tende a raggiungere picchi piuttosto alti in modo improvviso, vi consigliamo di approfittare oggi stesso dell’offerta di Amazon.

Ideale per la visione di film godendo di una qualità audio e video straordinarie, grazie anche alle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, ma anche per videogiocare in modo fluido e senza i fastidiosi effetti “tearing” dell’immagine, questa smart TV ha anche i comandi vocali integrati, che ne rendono l’utilizzo ancora più semplice e comodo. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che termini.

