State cercando una nuova smart TV di ottima qualità con un ampio schermo per godervi film, serie TV e videogiochi con una qualità video eccezionale? Allora non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon sull’eccellente LG OLED55CS6LA con schermo da 55”, oggi in offerta con uno sconto di ben 600€.

Questa promozione che sembra quasi parte dell’imminente Prime Day 2023 fa precipitare il prezzo iniziale di 1.699,00€ ad appena 1.027,20€. Uno sconto del 40% su una smart TV di alta qualità come questo modello LG è davvero da non perdere, per cui vi consigliamo caldamente di acquistarla prima che l’offerta o le scorte si esauriscano.

Questa smart TV fa parte della straordinaria gamma OLED di LG con pixel autoilluminanti, che arricchiscono l’esperienza visiva con un nero profondo, un bianco intenso e colori incredibilmente realistici, grazie anche alla risoluzione 4K. Ma il suo cuore pulsante è il potente processore α9 di 5a generazione: infatti, l’intelligenza artificiale e la Dynamic Tone Mapping Pro lavorano insieme per ottimizzare ogni singolo frame. Inoltre, la tecnologia Dolby Vision IQ adatta automaticamente le impostazioni dell’immagine in base al tipo di contenuto, regalandovi un’esperienza visiva eccezionale.

In più, se siete appassionati di gaming, il modello OLED55CS6LA di LG è la scelta ideale anche per voi. Grazie alla risoluzione 4K fino a 120fps e alla piena compatibilità con le tecnologie delle console next-gen, potrete giocare tranquillamente godendo di immagini sempre nitide, anche in movimento, senza fastidiosi sfarfallii o ritardi.

Infine, è certamente da menzionare la facilità d’uso offerta da webOS 22, una piattaforma intuitiva che renderà un vero piacere la vostra navigazione fra i tantissimi contenuti disponibili. Con il telecomando puntatore, infatti, potrete muovervi agilmente tra i contenuti, aprire le app e accedere a tutto ciò che desiderate con un semplice gesto del polso.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

